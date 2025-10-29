Három tuti ötletet mutatunk a halloween jelmezedhez, ha te is utolsó pillanatra hagytad

Bár a Halloweennak nincs olyan nagy tábora Magyarországon, mégis sokan szerveznek tematikus beöltözős partit az ünnep közeledtével. De hogyan készíthetünk otthoni halloween jelmezt, ha már nincs időnk bérelni vagy venni?

Hoztunk néhány egyszerű, de nagyszerű halloween jelmezt.

Fotó: Shutterstock

Halloween jelmezek otthon

1. Betörő

Szükség van egy nagyobb méretű zsákra. Rajzoljunk rá kézzel dollárjelet, ezzel kiemelve, hogy bizony pénz van benne. A következő a fekete maszk. A legegyszerűbb ha veszünk, de akár ki is vághatunk egy régi sapkán két lyukat. Vegyünk fel fekete melegítő nadrágot, csíkos pólót, egy pár fekete kesztyűt és hozzá a maszkot.

2. Kalóz

Vegyünk fel egy hosszú tapadós nadrágot, rá egy hosszú csizmát. Felülre egy fehér inget, esetleg ha van, akkor rá egy fekete mellényt. Lehet nálunk játék kard, vagy pisztoly is. A fejünkre köthetünk kendőt, vagy, ha találunk, akkor kalózsapkát is. Rajzolhatunk az arcunkra szemceruzával hegeket, így tökéletesítve a jelmezt.

3. Boszorkány

Valójában csak egy hosszú fekete ruha és egy seprű kell nekünk. Rajzolhatunk bibircsókot, vagy ijesztő kontúros szemeket. Ha nagyon extrázni szeretnénk, vehetünk helyes műorrot, vagy sapkát is.