Halloween-parti

1 órája

Rémesen jó étvágyat kínál ez a győri étterem – A jelmezben érkezőknek különleges ajándék jár

Címkék#Halloween#Ebédlő#GasztroKalauz#Interspar Győr

Boszorkányok, vámpírok, szellemek és mindenféle ijesztő lény veszik birtokba a győri Intersparban üzemelő Ebédlőt október 31-én. Az étterem különleges hangulattal készül a Halloweenre: hátborzongató díszítés, különleges ételek és meglepetések várják a vendégeket.

Kisalföld.hu

Minden jelmezben érkező gyerek finomságokat kap ajándékba. A felnőttek sem maradnak ki a Halloween-i mókából: aki beöltözik, 10 százalék kedvezményt kap a fogyasztásából – írja az Az Ebédlő a közösségi oldalán. 

halloween, ebédlő, győr, kedvezmény
Halloween-i partit tart az Intersparban üzemelő étterem. 
Fotó: Az Ebédlő

Halloween:  „Egy ebéd, ahol senki sem az, akinek látszik…” 

A szervezők szerint a program mottója: „Egy ebéd, ahol senki sem az, akinek látszik…” – így érdemes elővenni a legkreatívabb jelmezeket.

Helyszín: Az Ebédlő, Interspar Győr

 

 

