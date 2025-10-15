Halloween-parti
Rémesen jó étvágyat kínál ez a győri étterem – A jelmezben érkezőknek különleges ajándék jár
Boszorkányok, vámpírok, szellemek és mindenféle ijesztő lény veszik birtokba a győri Intersparban üzemelő Ebédlőt október 31-én. Az étterem különleges hangulattal készül a Halloweenre: hátborzongató díszítés, különleges ételek és meglepetések várják a vendégeket.
Minden jelmezben érkező gyerek finomságokat kap ajándékba. A felnőttek sem maradnak ki a Halloween-i mókából: aki beöltözik, 10 százalék kedvezményt kap a fogyasztásából – írja az Az Ebédlő a közösségi oldalán.
Halloween: „Egy ebéd, ahol senki sem az, akinek látszik…”
A szervezők szerint a program mottója: „Egy ebéd, ahol senki sem az, akinek látszik…” – így érdemes elővenni a legkreatívabb jelmezeket.
Helyszín: Az Ebédlő, Interspar Győr
