Rémesen jó étvágyat kínál ez a győri étterem – A jelmezben érkezőknek különleges ajándék jár

Minden jelmezben érkező gyerek finomságokat kap ajándékba. A felnőttek sem maradnak ki a Halloween-i mókából: aki beöltözik, 10 százalék kedvezményt kap a fogyasztásából – írja az Az Ebédlő a közösségi oldalán.

Halloween-i partit tart az Intersparban üzemelő étterem.

Fotó: Az Ebédlő

Halloween: „Egy ebéd, ahol senki sem az, akinek látszik…”

A szervezők szerint a program mottója: „Egy ebéd, ahol senki sem az, akinek látszik…” – így érdemes elővenni a legkreatívabb jelmezeket.

Helyszín: Az Ebédlő, Interspar Győr