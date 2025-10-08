október 8., szerda

Kórházi vesztegetés

1 órája

Vesztegetés a gyanú - újra hálapénzt fogadhattak el

Újabb kórházi dolgozókat gyanúsítanak vesztegetéssel. Alig két hete, hogy a rendőrség eljárást indított, a hálapénzt elfogadó kapuvári orvost felfüggesztették.

Kisalföld.hu

Szeptember végén számoltunk be arról, hogy vesztegetés, vagyis hálapénz gyanújával vittek el a rendőrök egy idős orvost a kapuvári Lumniczer kórházból. A hatóságok eljárást indítottak, a hálapénzt elfogadó orvost pedig felfüggesztették.

Alig két hete, hogy a rendőrség eljárást indított, a hálapénzt elfogadó kapuvári orvost felfüggesztették.
Fotó: Shutterstock

Hálapénz a kórházakban

A Nemzeti Védelmi Szolgálat 2023. október 6-án tett feljelentést, mert a gyanú szerint egy fővárosi kórház belgyógyászatán két főorvos az osztályon történő államilag finanszírozott elhelyezésért és ellátásért jogtalanul havi 100-140 ezer forintot kért alapítványi támogatás címén. A jogszerűség látszata érdekében egy illegális pénztárt is működtettek, vagy a főorvosok maguk vették át a pénzt. Távollétükben a pénzt egy, a kórház alkalmazásában álló szociális munkás vette át – írja a police.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály rendőrei két évnyi adatgyűjtést követően 2025. október 1-én fogták el a három embert. Az orvosoktól több száz millió forintot, iratokat és technikai eszközöket foglaltak le. Az egyik főorvost 40, a másikat 51 rendbeli, a szociális munkást 4 rendbeli vesztegetés elfogadása bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A két orvost őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.

 

