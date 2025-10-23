október 23., csütörtök

Múltidéző

1 órája

Befutott az első menetrend szerinti villamos vonat a győri vasútállomásra

Nagy pillanat volt. Kilencvenegy éve, 1934. október 23-án, kedden délelőtt futott be az első menetrend szerinti villamos vonat a győri vasútállomásra.

A győri vasútállomás napjainkban.

Fotó: Kisalföld-archívum

A regigyor.hu cikkéből kiderült: 1931 tavaszán kezdődött meg a hegyeshalmi fővonal Budapest és Komárom közötti szakaszának villamosítása, majd a komáromi-hegyeshalmi rész villamosítása, két további alállomás építése és 22 Kandó-féle mozdony gyártása 1933 nyarán. A munkálatok 1934 őszén fejeződtek be, így a győri vasútállomás is képes volt már villamos vonatot fogadni.

győri vasútállomás villamos vonat
A győri vasútállomásra 91 éve futott be az első villamos vonat, melyet magyar és angol zászlókkal díszítettek fel..

Erre 1934. október 23-ig kellett várni, kedden délelőtt futott be az első menetrend szerinti villamos vonat. Budapestről indult az első szerelvény, amelyiket már nem a füstöt-kormot lehelő gőzmozdony, hanem a Kandó villamos lokomotív vontatott a nyugati országhatárig.

A győri vasútállomáson sokan voltak kíváncsiak a történelmi pillanatra 

Amikorra a vonat Győrbe érkezését jelentették, sokan jelentek meg a pályaudvaron, hogy az élményszámba menő premiernek tanúi lehessenek. Néhány perccel a pesti gyors érkezése előtt hosszú kocsisorból álló szerelvény haladt át az állomáson – az utolsó próbajárat a Kandó-mozdonnyal –, aztán pontosan tíz óra nyolc perckor a pályaudvar bejáratánál feltűnt a villamos mozdony áramszedőivel a távvezetékbe kapaszkodó teste.

Bár a villamos vontatás 1934 őszén megindult, az ünnepélyes felavatás csak 1935. július 24-én volt.

A villamos mozdonyokat a Ganz és Társa cég tervezte, a villamosberendezés felét gyártotta és az egész szerelést végezte. A másik felét a Metropolitan Vickers angol cég, a teljes gépszerkezeti részt pedig a Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak építette. A felső vezetéket öt hazai cég építette és a hozzávaló anyagokat és alkatrészeket is hazai gyárak állították elő. Budapest és Bécs között több mint egy órával sikerült a személyforgalom idejét megrövidíteni – írta a Magyar Vasút és Közlekedés 1935. július 30-i számában.

 

