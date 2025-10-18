október 18., szombat

Árak és kilók

1 órája

Utolsókat rúgja a lecsó, most érdemes betárazni – Piaci árakat hoztunk

Mennyibe kerül a hétvégi ebéd, ha a környék terményeiből főzzük? A győri Vásárcsarnokban jártunk szombaton, hogy megnézzük, milyen gyümölcs és zöldség hívogat, no és mennyiért. Piaci árakat hoztunk.

Pardavi Mariann

Meg akarnak már szabadulni a termelők a paprikától, az utolsókat rúgja a lecsó – súgta meg Kuti Ferenc, a győri Vásárcsarnok egyik kereskedője, akihez nemcsak a csodaszép áruja miatt térnek be sokan, hanem azért is, mert mindig van egy jó vicce. Egy forint híján 600 forintba kerül nála egy kilogramm paprika.

Győri vásárcsarnok, piaci árak, ősz, ár
Győri vásárcsarnokban jártunk szombaton, piaci árakat és őszi miliőt hoztunk. További képekért görgessen lejjebb!
Fotó: Csapó Balázs

Ha lemegy a magyar paprika, utána már csak egyiptomi lesz, az nem olyan finom 

– tette hozzá.

Ha lecsót készítene, ahhoz paradicsom is kell: azt 790 forintos kilós áron vásárolhatja meg a legolcsóbban, de akár 3000 forintot is kifizethet érte.

Az üvegházban már fűteni kell, ezért drága most a koktélparadicsom 

– tudtuk meg Markó Vendel kereskedőtől.

Sokan vesznek uborkát is: kovászosnak és uborkasalátának is mérik. 1300 forintba kerül egy kilogramm belőle.

Karfiol 800, kelkáposzta 700, lilakáposzta 800, káposzta 350 forintos kilogrammonkénti áron kapható a győri Vásárcsarnokban. A burgonya ártábláin a legalacsonyabb 350 forintos szám volt, a vöröshagyma esetében 400, a fokhagyma esetében 900.

Most a zöldek mennek nálam nagyon, sok tököt is eladtam

– árulta el Szakonyi Sándor őstermelő a győri Vásárcsarnokban

A gyümölcsök közül az ősz slágere a szilva, 700 forintos kilogrammonkénti áron mérik. Egy kilogramm almát 650, banánt 600, szőlőt 990, sárgadinnyét 890, mandarint 1590, narancsot 1490 forintért vihet haza a vásárló.

Már gesztenye is kapható: az olasz import kilójáért 5000 forintot kérnek.

A tojás mérettől függően továbbra is 70 és 110 forint között mozog.

Kattintson a képre és lapozza végig Csapó Balázs fotós galériáját, amelyet a győri Vásárcsarnokban készített!

Utolsókat rúgja a lecsó, most érdemes betárazni

Fotók: Csapó Balázs

 

