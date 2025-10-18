2 órája
Utolsókat rúgja a lecsó, most érdemes betárazni – Piaci árakat hoztunk
Mennyibe kerül a hétvégi ebéd, ha a környék terményeiből főzzük? A győri Vásárcsarnokban jártunk szombaton, hogy megnézzük, milyen gyümölcs és zöldség hívogat, no és mennyiért. Piaci árakat hoztunk.
Meg akarnak már szabadulni a termelők a paprikától, az utolsókat rúgja a lecsó – súgta meg Kuti Ferenc, a győri Vásárcsarnok egyik kereskedője, akihez nemcsak a csodaszép áruja miatt térnek be sokan, hanem azért is, mert mindig van egy jó vicce. Egy forint híján 600 forintba kerül nála egy kilogramm paprika.
Ha lemegy a magyar paprika, utána már csak egyiptomi lesz, az nem olyan finom
– tette hozzá.
Ha lecsót készítene, ahhoz paradicsom is kell: azt 790 forintos kilós áron vásárolhatja meg a legolcsóbban, de akár 3000 forintot is kifizethet érte.
Az üvegházban már fűteni kell, ezért drága most a koktélparadicsom
– tudtuk meg Markó Vendel kereskedőtől.
5+1 leghatékonyabb immunerősítő a győri vásárcsarnokból
Sokan vesznek uborkát is: kovászosnak és uborkasalátának is mérik. 1300 forintba kerül egy kilogramm belőle.
Karfiol 800, kelkáposzta 700, lilakáposzta 800, káposzta 350 forintos kilogrammonkénti áron kapható a győri Vásárcsarnokban. A burgonya ártábláin a legalacsonyabb 350 forintos szám volt, a vöröshagyma esetében 400, a fokhagyma esetében 900.
Most a zöldek mennek nálam nagyon, sok tököt is eladtam
– árulta el Szakonyi Sándor őstermelő a győri Vásárcsarnokban.
A gyümölcsök közül az ősz slágere a szilva, 700 forintos kilogrammonkénti áron mérik. Egy kilogramm almát 650, banánt 600, szőlőt 990, sárgadinnyét 890, mandarint 1590, narancsot 1490 forintért vihet haza a vásárló.
Már gesztenye is kapható: az olasz import kilójáért 5000 forintot kérnek.
A tojás mérettől függően továbbra is 70 és 110 forint között mozog.
Fotók: Csapó Balázs