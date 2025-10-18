Utolsókat rúgja a lecsó, most érdemes betárazni – Piaci árakat hoztunk

Sokan vesznek uborkát is: kovászosnak és uborkasalátának is mérik. 1300 forintba kerül egy kilogramm belőle.

Karfiol 800, kelkáposzta 700, lilakáposzta 800, káposzta 350 forintos kilogrammonkénti áron kapható a győri Vásárcsarnokban. A burgonya ártábláin a legalacsonyabb 350 forintos szám volt, a vöröshagyma esetében 400, a fokhagyma esetében 900.

Most a zöldek mennek nálam nagyon, sok tököt is eladtam

– árulta el Szakonyi Sándor őstermelő a győri Vásárcsarnokban.

A gyümölcsök közül az ősz slágere a szilva, 700 forintos kilogrammonkénti áron mérik. Egy kilogramm almát 650, banánt 600, szőlőt 990, sárgadinnyét 890, mandarint 1590, narancsot 1490 forintért vihet haza a vásárló.

Már gesztenye is kapható: az olasz import kilójáért 5000 forintot kérnek.

A tojás mérettől függően továbbra is 70 és 110 forint között mozog.

