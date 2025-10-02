49 perce
Rogyásig lehetnek már a spejzok, a paprika igen fogy – Árakat hoztunk a győri piacról
A paprika minden formája kelendő Győrben, egy helyi kereskedő szerint igen jól fogy. Az ártáblákat lesve caplattunk át a győri Vásárcsarnokban, hogy Önnek már ne kelljen. Árak és áruk a cikkünkben.
– A leginkább nálam a szilva és a szőlő fogy, de főként a paprika, nagyon sokan viszik elrakni télire – tudtuk meg Kiss Józsefné Adrienntől, a Győri Vásárcsarnok egyik kereskedőjétől.
Árak a Győri Vásárcsarnokból
Nosza, körbe is szaladtunk, hogy megnézzük az árakat, mennyiből telik meg a spejz idén ősszel. Paprikát fajtától függően 700 és 1500 forintos kilós áron szerezhetünk be, a paradicsom 790 és 1990 forint között mozog, a hagyma átlagosan 400, a kelkáposzta 690, a karfiol 800, a fejes káposzta 500, a lila változata 800, a burgonya pedig 450 forintos áron kapható a legtöbb standon.
A népszerű gyümölcsök árait is meglestük. Almát a legkedvezőbb áron 500 forintért találtunk kilogrammonként, körtét 1500, szilvát 800, barackot és szőlőt pedig 1000 forintért.
Vásárcsarnok Győr nyitvatartás
Nyitva: kedd-szombat 614 óráig. Vasárnap és hétfő pihenőnap.