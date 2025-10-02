Rogyásig lehetnek már a spejzok, a paprika igen fogy – Árakat hoztunk a győri piacról

– A leginkább nálam a szilva és a szőlő fogy, de főként a paprika, nagyon sokan viszik elrakni télire – tudtuk meg Kiss Józsefné Adrienntől, a Győri Vásárcsarnok egyik kereskedőjétől.

Kiss Józsefné Adrienn kereskedő szerint sok háziasszony vásárol a győri vásárcsarnokban ősszel.

Fotó: Molcsányi Máté

Árak a Győri Vásárcsarnokból

Nosza, körbe is szaladtunk, hogy megnézzük az árakat, mennyiből telik meg a spejz idén ősszel. Paprikát fajtától függően 700 és 1500 forintos kilós áron szerezhetünk be, a paradicsom 790 és 1990 forint között mozog, a hagyma átlagosan 400, a kelkáposzta 690, a karfiol 800, a fejes káposzta 500, a lila változata 800, a burgonya pedig 450 forintos áron kapható a legtöbb standon.

A népszerű gyümölcsök árait is meglestük. Almát a legkedvezőbb áron 500 forintért találtunk kilogrammonként, körtét 1500, szilvát 800, barackot és szőlőt pedig 1000 forintért.