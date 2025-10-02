október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Telnek a kamrák

2 órája

Rogyásig lehetnek már a spejzok, a paprika igen fogy – Árakat hoztunk a győri piacról

Címkék#győri vásárcsarnok#paprika#piac#árak#karfiol

A paprika minden formája kelendő Győrben, egy helyi kereskedő szerint igen jól fogy. Az ártáblákat lesve caplattunk át a győri Vásárcsarnokban, hogy Önnek már ne kelljen. Árak és áruk a cikkünkben.

Pardavi Mariann

– A leginkább nálam a szilva és a szőlő fogy, de főként a paprika, nagyon sokan viszik elrakni télire – tudtuk meg Kiss Józsefné Adrienntől, a Győri Vásárcsarnok egyik kereskedőjétől.

győri vásárcsarnok, árak, piac, zöldség, gyümölcs
Kiss Józsefné Adrienn kereskedő szerint sok háziasszony vásárol a győri vásárcsarnokban ősszel.
Fotó: Molcsányi Máté

Árak a Győri Vásárcsarnokból

Nosza, körbe is szaladtunk, hogy megnézzük az árakat, mennyiből telik meg a spejz idén ősszel. Paprikát fajtától függően 700 és 1500 forintos kilós áron szerezhetünk be, a paradicsom 790 és 1990 forint között mozog, a hagyma átlagosan 400, a kelkáposzta 690, a karfiol 800, a fejes káposzta 500, a lila változata 800, a burgonya pedig 450 forintos áron kapható a legtöbb standon.

A népszerű gyümölcsök árait is meglestük. Almát a legkedvezőbb áron 500 forintért találtunk kilogrammonként, körtét 1500, szilvát 800, barackot és szőlőt pedig 1000 forintért.

Vásárcsarnok Győr nyitvatartás

Nyitva: kedd-szombat 614 óráig. Vasárnap és hétfő pihenőnap.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu