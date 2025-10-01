Újabb üzlet zárt be a győri Árkádban - fotó

A győri üzletekről az Árkádban több alkalommal írtunk portálunkon. Még júliusban tudtuk meg melyik gyorsétterem nyit a népszerű bevásárlóközpontban, és egy új biobolt érkezését is bejelentették.

Győri üzlet zárt be a közelmúltba a győri Árkádban. Fotó: Olvasó

Győri üzlet húzta le a rolót

A Cipo & Baxx ruhaboltja bezárt a város legnépszerűbb bevásárlóközpontjában. Olvasónk fotózta le a kirakatot és küldte el nekünk.

Megnyitott a Meki az Árkádban

Érkeztek azonban jó hírek is Győr legnagyobb bevásárlóközpontjából. A McDonald’s negyedik győri egysége tovább erősíti a márka több mint harmincéves jelenlétét a városban – adta hírül a globális étteremlánc közleményében.

Az Árkád új mekis étterme modern digitális megoldásokat és vendégélményt kínál: a hagyományos kasszák mellett önkiszolgáló érintőképernyők is rendelkezésre állnak, a vendégek pedig a McDonald’s mobilapplikációján keresztül is leadhatják és kifizethetik rendelésüket.