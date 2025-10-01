október 1., szerda

Búcsúzik a ruhabolt

4 órája

Újabb üzlet zárt be a győri Árkádban - fotó

Címkék#Árkád Győr#ruhabolt#győri üzlet

A legnagyobb közösségi oldal egyik csoportjában írták hogy bezárt a győri üzlet.

Kisalföld.hu
Újabb üzlet zárt be a győri Árkádban - fotó

Forrás: Árkád Győr közösségi oldala

A győri üzletekről az Árkádban több alkalommal írtunk portálunkon. Még júliusban tudtuk meg melyik gyorsétterem nyit a népszerű bevásárlóközpontban, és egy új biobolt érkezését is bejelentették.

győri üzlet
Győri üzlet zárt be a közelmúltba a győri Árkádban. Fotó: Olvasó

Győri üzlet húzta le a rolót

A Cipo & Baxx ruhaboltja bezárt a város legnépszerűbb bevásárlóközpontjában. Olvasónk fotózta le a kirakatot és küldte el nekünk.

Megnyitott a Meki az Árkádban

Érkeztek azonban jó hírek is Győr legnagyobb bevásárlóközpontjából. A McDonald’s negyedik győri egysége tovább erősíti a márka több mint harmincéves jelenlétét a városban – adta hírül a globális étteremlánc közleményében.

Az Árkád új mekis étterme modern digitális megoldásokat és vendégélményt kínál: a hagyományos kasszák mellett önkiszolgáló érintőképernyők is rendelkezésre állnak, a vendégek pedig a McDonald’s mobilapplikációján keresztül is leadhatják és kifizethetik rendelésüket.

Hatvan új munkahely

A beruházásnak köszönhetően közel 60 új munkahely jött létre Győrben, tovább erősítve a McDonald’s elköteleződését a helyi közösség és gazdaság iránt.

Ezzel az étteremlánc győri terjeszkedése nem áll meg. Már zajlanak a munkálatok a győri ETO Park területén, ahol várhatóan még az idén megnyithat az ötödik helyi McDonald’s.

 

