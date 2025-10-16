Győri vasúti átjáró, mely 14 óra alatt 1100 autót akadályozott az átkelésben

Egészen 1989 októberéig, a 82-83. sz. főutak győri közös bevezető szakaszának I. ütemének átadásáig a győri Újlak utcai vasúti átjáró biztosított kapcsolatot a Belváros és Nádorváros között a város nyugati részén. Már 1961-ben is gondot okozott a „10 percen túl is zárva tartható” sorompó, mely egy korabeli forgalomszámlálás szerint, 14 óra alatt 1100 járművet akadályozott az átkelésben – írja cikkében a regigyor.hu.

A győri Újlak utcai vasúti átjáró Nádorváros felől zárt sorompónál régen. hasonló képek ma is készülhetnének.

Változások voltak, megoldás nincs a győri Újlak utcai vasúti átjáróban

1982-ben korszerűsítették az átjárót; a csapórudas sorompót akkor váltotta fénysorompó, illetve az úttestet is kiszélesítették. A Belváros felől két forgalmi sávot alakítottak ki, a szélsőből a Pásztor utca irányába egyenesen, a belső sávból a Honvéd utcába balra lehet haladni. Nádorváros felől maradt az egy forgalmi sáv, illetve a gyalogos és kerékpárút.

A Kisalföld napilap 1982. november 05-i számában többek között ezt írta: "A legfontosabb: a villogó piros jelzés a gyalogosokra is vonatkozik. Megnyugtató intézkedés: amennyiben üzemzavar keletkezne a rendszerben, a vasút jelzőőrrel biztosítja a balesetmentes átkelést."

A helyzet mostanáig nem igazán javult, manapság is hosszú percekig vannak leengedve a sorompók. Számos elképzelés volt és van már arra, hogy javuljon a közlekedés, de nehezíti a megoldást a rendkívüli forgalom.