1 órája
Új néven folytatja a győri söröző és étterem
A győriek által ismert hely életében lezárult egy korszak. A győri söröző és étterem fontos változást jelentett be közösségi oldalán.
A győri belvárosban a Frei kávézó felett a Czuczor Gergely utcában az ikonikus hely a győri söröző és étterem, a Hrabal nevet változtatott, így hívják mostantól.
Új névvel de ugyanazzal a lendülettel folytatja a győri söröző és étterem
Régi hely, új korszak – mostantól Sanko’s Corner néven várunk titeket, de a hangulat, a jó társaság és a pörgés változatlan!
Gyere el, ismerd meg a megújult kínálatot, és legyél részese annak, hogy a Sanko’sban minden este emlékezetes marad!
Sanko’s Corner – új néven, töretlen lendülettel!
- osztották meg a részleteket közösségi oldalukon.
A sörözők jönnek és mennek Győrben is
Nemrég a Sörpatika bezárásáról írtunk és arról mi lett a helyén. Múltidézőnkben pedig visszautaztunk a 80-as évekbe, olvasóink megismerhették a Pálffy söröző múltját és megnyitásának történetét is.
Nosztalgiázz velünk! - A Pálffy söröző múltja és megnyitásának története