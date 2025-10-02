október 2., csütörtök

Petra névnap

2 órája

Új néven folytatja a győri söröző és étterem

A győriek által ismert hely életében lezárult egy korszak. A győri söröző és étterem fontos változást jelentett be közösségi oldalán.

Kisalföld.hu

A győri belvárosban a Frei kávézó felett a Czuczor Gergely utcában az ikonikus hely a győri söröző és étterem, a Hrabal nevet változtatott, így hívják mostantól.

győri söröző és étterem
A győri söröző és étterem életében új korszak kezdődött. Forrás: Hrabal - Cseh Söröző és Étterem közösségi oldala

Új névvel de ugyanazzal a lendülettel folytatja a győri söröző és étterem

Régi hely, új korszak – mostantól Sanko’s Corner néven várunk titeket, de a hangulat, a jó társaság és a pörgés változatlan! 

Gyere el, ismerd meg a megújult kínálatot, és legyél részese annak, hogy a Sanko’sban minden este emlékezetes marad! 

Sanko’s Corner – új néven, töretlen lendülettel!

- osztották meg a részleteket közösségi oldalukon.

A sörözők jönnek és mennek Győrben is

Nemrég a Sörpatika bezárásáról írtunk és arról mi lett a helyén. Múltidézőnkben pedig visszautaztunk a 80-as évekbe, olvasóink megismerhették a Pálffy söröző múltját és megnyitásának történetét is.

 

