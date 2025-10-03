október 3., péntek

Iskolafelújítás

19 perce

Több mint 8 milliárdból újult meg a győri Prohászka - XXL galéria

Címkék#Dr Veres András#régészeti munka#Prohászka-iskola#általános iskola#óvoda#ünnepség

Pénteken délelőtt tartották meg a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda megújított épületeinek átadó ünnepségét. A jeles alkalmon részt vett Soltész Miklós egyházi és nemzeti kapcsolatokért felelős államtitkár is. Az intézményt fenntartó Győri Egyházmegye képviseletében dr. Veres András megyéspüspök éldotta meg megújult épületegyüttest. Az ünnepség előtt a média munkatársainak lehetőséget adtak a bejárásra, hogy olvasóinknak is megmutassuk a megújult győri Prohászka-iskola tereit.

Kisalföld.hu
Több mint 8 milliárdból újult meg a győri Prohászka - XXL galéria

Fotó: Csapó Balázs

A tervek szerint 4,6 milliárd forintból újult volna meg a győri Prohászka-iskola. A nagyberuházást 2020-ban kezdték, azonban a régészeti munkák miatt másfél évet csúszott a bontás után az építkezés. Végül közel öt év alatt készült el az új óvoda épület és újulthatott meg a gimnázium valamint az általános iskola. A fejlesztés végül öt évig tartott, idén szeptemberben már minden diák visszatérhetett a modern épületegyüttesbe. A régészeti munkák elhúzódásán túl az is nehezítette a beruházás befejeztét, hogy a korábban kijelölt építési vállakozó csődöt mondott, így végül új kivitelezőt kellett keresni.

győri Prohászka-iskola
Győri Prohászka-iskola és óvoda is teljesen megújult az elmúlt öt évben. Átadták az épületegyüttest. 
Fotó: Csapó Balázs

Győri Prohászka-iskola - 8 milliárdos beruházás 

A Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda végül több mint 8 milliárd forintból újult meg.

További részletek hamarosan... Addig is nézze végig Csapó Balázs fotóriporter galériáját.

8 milliárdból újult meg a győri Prohászka-iskola

Fotók: Csapó Balázs

 

