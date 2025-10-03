59 perce
Több mint 8 milliárdból újult meg a győri Prohászka - XXL galéria
Pénteken délelőtt tartották meg a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda megújított épületeinek átadó ünnepségét. A jeles alkalmon részt vett Soltész Miklós egyházi és nemzeti kapcsolatokért felelős államtitkár is. Az intézményt fenntartó Győri Egyházmegye képviseletében dr. Veres András megyéspüspök éldotta meg megújult épületegyüttest. Az ünnepség előtt a média munkatársainak lehetőséget adtak a bejárásra, hogy olvasóinknak is megmutassuk a megújult győri Prohászka-iskola tereit.
Fotó: Csapó Balázs
A tervek szerint 4,6 milliárd forintból újult volna meg a győri Prohászka-iskola. A nagyberuházást 2020-ban kezdték, azonban a régészeti munkák miatt másfél évet csúszott a bontás után az építkezés. Végül közel öt év alatt készült el az új óvoda épület és újulthatott meg a gimnázium valamint az általános iskola. A fejlesztés végül öt évig tartott, idén szeptemberben már minden diák visszatérhetett a modern épületegyüttesbe. A régészeti munkák elhúzódásán túl az is nehezítette a beruházás befejeztét, hogy a korábban kijelölt építési vállakozó csődöt mondott, így végül új kivitelezőt kellett keresni.
A Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda végül több mint 8 milliárd forintból újult meg.
