Több mint 8 milliárdból újult meg a győri Prohászka - XXL galéria

A tervek szerint 4,6 milliárd forintból újult volna meg a győri Prohászka-iskola. A nagyberuházást 2020-ban kezdték, azonban a régészeti munkák miatt másfél évet csúszott a bontás után az építkezés. Végül közel öt év alatt készült el az új óvoda épület és újulthatott meg a gimnázium valamint az általános iskola. A fejlesztés végül öt évig tartott, idén szeptemberben már minden diák visszatérhetett a modern épületegyüttesbe. A régészeti munkák elhúzódásán túl az is nehezítette a beruházás befejeztét, hogy a korábban kijelölt építési vállakozó csődöt mondott, így végül új kivitelezőt kellett keresni.

Győri Prohászka-iskola és óvoda is teljesen megújult az elmúlt öt évben. Átadták az épületegyüttest.

Fotó: Csapó Balázs

Győri Prohászka-iskola - 8 milliárdos beruházás

A Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda végül több mint 8 milliárd forintból újult meg.

Addig is nézze végig Csapó Balázs fotóriporter galériáját.