1 órája

Szenzációs képeslap került elő a győri pályaudvarról

Nem akármilyen ereklye birtokában van a Régi Győr. A népszerű internetes portál a győri pályaudvarról készült képeslapot osztotta meg a minap a közösségi oldalán.

Kisalföld.hu

Szenzációs képeslap került elő a Régi Győr saját archívumából a győri pályaudvarról.

győri pályaudvar
Szenzációs képeslap került elő a győri pályaudvarról.
Fotó: Régi Győr

"1892–94-ben készült el a háziperon, és a két szigetperon az aluljáróval együtt, ami a történelmi Magyarországon az első ilyen megoldás volt" – írta közösségi oldalán a Régi Győr, hozzátéve, hogy a képeslap 1917-ből származik.

A hátoldal is ritkaságnak számít.

 

A győri pályaudvar felújítása évtizedes probléma

Nemrégiben írtunk arról, hogy lengyel mintára modernizálhatják az épületet.

 

 

