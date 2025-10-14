Szenzációs képeslap került elő a győri pályaudvarról.

Szenzációs képeslap került elő a Régi Győr saját archívumából a győri pályaudvarról.

Fotó: Régi Győr

"1892–94-ben készült el a háziperon, és a két szigetperon az aluljáróval együtt, ami a történelmi Magyarországon az első ilyen megoldás volt" – írta közösségi oldalán a Régi Győr, hozzátéve, hogy a képeslap 1917-ből származik.

A hátoldal is ritkaságnak számít.

A győri pályaudvar felújítása évtizedes probléma

Nemrégiben írtunk arról, hogy lengyel mintára modernizálhatják az épületet.