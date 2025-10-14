Archívum
Szenzációs képeslap került elő a győri pályaudvarról
Nem akármilyen ereklye birtokában van a Régi Győr. A népszerű internetes portál a győri pályaudvarról készült képeslapot osztotta meg a minap a közösségi oldalán.
Szenzációs képeslap került elő a Régi Győr saját archívumából a győri pályaudvarról.
"1892–94-ben készült el a háziperon, és a két szigetperon az aluljáróval együtt, ami a történelmi Magyarországon az első ilyen megoldás volt" – írta közösségi oldalán a Régi Győr, hozzátéve, hogy a képeslap 1917-ből származik.
A hátoldal is ritkaságnak számít.
A győri pályaudvar felújítása évtizedes probléma
Nemrégiben írtunk arról, hogy lengyel mintára modernizálhatják az épületet.
