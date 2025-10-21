október 21., kedd

Kilenc intézmény csatlakozott

43 perce

Győri óvodák a mobiltelefongyűjtő kampány mellett

Kisalföld.hu

Kilenc győri óvoda is csatlakozott a „Passzold vissza, Tesó!” elnevezésű használt mobiltelefon-visszagyűjtő kampányhoz, amelynek célja, hogy csökkentse az elektronikai hulladék mennyiségét, és ezzel elősegítse a körforgásos gazdaságot. Az idei őszi kampány szeptember 24. és november 22. között zajlik. A gyűjtéshez szükséges dobozokat az óvodák saját kezűleg készítik el, ezzel is erősítve a gyerekek környezettudatos szemléletét és kreativitását. A győri önkormányzat a „Zöld Lépések” elnevezésű programsorozat keretében jutalmazza a legtöbb használt készüléket összegyűjtő óvodát, valamint a legszebb és legötletesebb gyűjtődobozt elkészítő intézményt. 

Passzold vissza, Tesó!”

 

