Győri óvodák a mobiltelefongyűjtő kampány mellett

Kilenc győri óvoda is csatlakozott a „Passzold vissza, Tesó!” elnevezésű használt mobiltelefon-visszagyűjtő kampányhoz, amelynek célja, hogy csökkentse az elektronikai hulladék mennyiségét, és ezzel elősegítse a körforgásos gazdaságot. Az idei őszi kampány szeptember 24. és november 22. között zajlik. A gyűjtéshez szükséges dobozokat az óvodák saját kezűleg készítik el, ezzel is erősítve a gyerekek környezettudatos szemléletét és kreativitását. A győri önkormányzat a „Zöld Lépések” elnevezésű programsorozat keretében jutalmazza a legtöbb használt készüléket összegyűjtő óvodát, valamint a legszebb és legötletesebb gyűjtődobozt elkészítő intézményt.