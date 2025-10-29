Mutatjuk mikor tartanak nyitva a győri temetők az ünnepek alatt

A Mindenszentekhez és Halottak napjához kapcsolódó kegyeleti ünnepeket megelőzően a Győr-Szol Zrt. minden évben nagy figyelmet fordít a győri köztemetők felkészítésére. Az elmúlt hetekben az üzemeltető megerősített létszámmal dolgozott a falevél összegyűjtésén, elszállításán. - A győri sírkertek ágyásaiba összesen 2000 árvácskát ültettek el, a fákat, cserjéket megmetszették, a szilárd burkolatú utakat géppel, a kavicsos utakat kézzel seperték, tisztították. Folyamatos a temetőkből a hulladék elszállítása - tájékoztatta lapunkat Ozsvárt Tamás, a Győr-Szol Zrt. kommunikációs koordinátora.

Győri köztemetők egységes nyitvatartással lesznek nyitva az ünnepi hétvégén. Fotó: Molcsányi Máté

Nádorvárosi temetőben kisbuszokat indítanak

A győri köztemetők november 5-ig egységesen 7 és 20 óra között látogathatók. A sírkertek téli nyitva tartása november 6-én lép majd életbe. (Így november 6-a után a győri köztemetők 8 óra és 17 óra között lesznek nyitva.)

A Nádorvárosi köztemetőbe és a Szabadi úti köztemetőbe, október 31. pénteken és november 1. szombaton 7 és 11 óra között hajthatnak be autóval az arra jogosultak.

- A temetői autóforgalom csökkentése, valamint a nehezen mozgó látogatók helyváltoztatásának megkönnyítése érdekében térítésmentesen igénybe vehető lesz a hétvégén egy kisbusz. A csendesen működő és környezetbarát elektromos jármű november 1-én és november 2-án 9 és 16 óra között viszi az utasokat körjárat szerűen a Nádorvárosi köztemetőben. A járatok a régi ravatalozó elől indulnak, a temetőn belüli főbb utakon közlekedik és a rászorulók az igényeik szerint szállhatnak arra fel és le - részletezte Ozsvárt Tamás.

Győri köztemetőkben kisbuszjáratokat indítanak az időseknek. Fotó: Molcsányi Máté

Lesz víz a győri köztemetőkben

Minden győri köztemetőben november 1-jén 10 és 16 óra között gondnoki szolgálat működik, ennek köszönhetően távolról érkezők számára a sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézés lehetősége biztosított lesz, ahogyan a vízvételi lehetőség is a kutakból.