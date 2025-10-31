31 napirendi pontot tárgyal a győri közgyűlés - Élő pénteken 10 órától

9.57 - A péntek délelőtti közgyűlés kezdete előtt néhány perccel, a Győri Fidesz közleményt adott ki

Útfelújítások: Szentiván mellett Szabadhegyen is! Sajtóközlemény

"Sokak által várt témák kerültek ma a Közigazgatási és Pénzügyi Bizottság napirendjére. Közérdeklődésre számot tartó téma, hogy mi lesz az M19-es út rossz állapotú felhajtójával. Az előző héten félrevezető információk kerültek elő azzal kapcsolatban, hogy a bizottság elutasítja a kérdéses útszakasz felújítását. Ezzel szemben a bizottság nemcsak a felhajtó felújításáról döntött, hanem a Szőnyi Márton utca egy szakasza is megújulhat és szélesítésre kerül a Kismegyeri utca is. További jó hír, hogy az adventi vásárban plusz két városrendész járőrpár segítheti a közbiztonságot, mert erre is többletforrást biztosítottunk. A bizottság nem elvesz, hanem még többet ad a győrieknek. Szomorú, hogy a körzet képviselője, Balog-Farkas Renáta mégsem támogatta az M19-es út felújítását is tartalmazó javaslatot. "

Korábban - A győri közgyűlés október 31-én (péntek) délelőtt 10 órakor kezdődik a városháza dísztermében. Mint ismert, szeptemberben kétszer futottak neki a képviselők a közgyűlésnek.

31 napirendi pontot tárgyal a győri közgyűlés

A közgyűlés élőben is nézhető

A győri közgyűlés napirendi pontjai

1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

2. Javaslat Városrendészet Győr megbízott intézményvezetői megbízatás adására

3. Javaslat helyi jelentőségű természeti értékké nyilvánításra vonatkozó eljárás megindítására

4. Javaslat „Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz- és díszvilágítás)” kiadási előirányzat felhasználására

5. Beszámoló a 186/2025. (IX. 30.) Kgy. határozat alapján

6. Tájékoztatás a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal működésre vonatkozó javaslatáról

7. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Javaslat a Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

9. Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr engedélyezett álláshelyei számának emelésére

10. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2025. évi ellenőrzési tervének módosítására

11. Javaslat a Győr, Batthyány tér 3. szám alatti önkormányzati ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára, Antal Imre önkormányzati képviselő képviselői indítványa alapján

12. Javaslat Győr-Ménfőcsanak területén lévő 01486/20 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos döntés meghozatalára

13. Javaslat a településrendezési eszközök SZTM 2025-012 számú módosításának megindításáról szóló döntés meghozatalára

14. Javaslat a településrendezési eszközök SZTM 2025-013 számú módosításának megindításáról szóló döntés meghozatalára

15. Javaslat a településrendezési eszközök SZTM 2025-014 számú módosításának megindításáról szóló döntés meghozatalára

16. Javaslat a településrendezési eszközök SZTM 2025-015 számú módosításának megindításáról szóló döntés meghozatalára

17. Döntés a „Javaslat a településrendezési terv módosítására, változtatási tilalom elrendelésére” című képviselői indítványról, egyben javaslat a településrendezési eszközök TSZTM, SZTM 2025-016 számú módosításának megindításáról szóló döntés meghozatalára, valamint a TSZTM, SZTM 2025-016 számú rendezési tervmódosítás készítésének időszakára elrendelt változtatási tilalomról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

18. Javaslat perbeli egyezség megkötésére a 2021. és 2022. évi helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás meg nem fizetett ellenértékével összefüggésben, illetve hozzájárulás kérésére adósságot keletkeztető ügylet megkötésére

19. Javaslat a 28/2025. (II. 27.) Kgy. határozat módosítására

20. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokhoz való hozzájárulás megadására pályázati önrész biztosítására

21. Javaslat előzetes kötelezettségvállaláshoz való hozzájárulás megadására pályázati önrész biztosítására (Görpark a híd alatt - fejlesztés Révfaluban)

22. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntésre (győri 11612/A/20 és 11612/A/62 hrsz.)

23. Javaslat közterületek elnevezésére és közterületnevek címnyilvántartásból való törlésére

24. Javaslat a Generációk Művelődési Háza, valamint a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatóhelyettesének megbízásához egyetértési jog gyakorlására

25. Javaslat a Segítőház Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

26. Javaslat alapítványok támogatására a „Képviselői kezdeményezések kerete” kiadási jogcím terhére

27. Javaslat a „Czuczor Gergely Civil és Egyházi Program” kiadási előirányzat felhasználására alapítványi szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálására

28. Tájékoztató a képviselők Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és állandó bizottságainak ülésein való részvételről

29. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

30. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

31. Tájékoztatás a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal ismételt törvényességi felhívásáról