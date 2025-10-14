október 14., kedd

Évforduló

19 perce

130 éves a győri kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya

Címkék#győri#családközpontú#Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály#rooming

Jeles évfordulót ünnepelnek Győrben. A győri kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya 130 éves.

Kisalföld.hu

A győri kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya 130 éves, erről emlékezett meg honlapján a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház. Dr. Nagy Sándor PhD. egyetemi docens, osztályvezető főorvos nyilatkozott arról, milyen változások történtek a területen a közelmúltban.

győri kórház
A győri kórházban 130 éve működik a Szülészeti és Nőgyógyászati osztály.

A győri kórház szülészeti történetének fontosabb évszámai 

  • 1895 – A győri kórházban megalakult a Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, első főorvosa dr. Bánki Zoltán volt
  • 1899 – Dr. Petz Lajos elsőként végzett nőgyógyászati laparotómiát (nyitott hasi műtétet)
  • 1905 – Az első császármetszés a kórházban
  • 1922-ben dr. Unger Gyula, 1923-tól dr. Fratrits Jenő, majd dr. Boda István, 1949-től dr. Horváth Zoltán főorvos vezette az osztályt
  • 1961-ben II. sz. Szülészet és Nőgyógyászati Osztály létesült dr. Tóth Gedeon osztályvezető főorvos irányításával. Ő végzett először laparoscopiás vizsgálatot a kórházban
  • 1979-ben dr. Bücs Gábor klinikai adjunktus nyert osztályvezető főorvosi kinevezést
  • 1987. január 1-től prof. dr. Gardó Sándor kandidátus, c. egyetemi docens vette át az osztályvezető főorvosi teendőket, aki meghonosította a rooming-in rendszert, és vezetése alatt az osztály „Bababarát Kórház” címet kapott
  • 2008-tól dr. Nagy Sándor PhD, osztályvezető főorvos irányítja a Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályt, akinek nevéhez a családközpontú szülészeti és újszülött ellátás megszervezése, a perinatális genetikai és ultrahang-diagnosztika fejlesztése fűződik. Tanszékvezető egyetemi docensként a szülészeti egészségtudományi képzések felelőse, és két új mesterképzési szak, a Szülészeti és nőgyógyászati szonográfia és a Szülésznő mesterképzési szakok megalapítója és irányítója
