2 órája
Így készült az ország kedvence: rég elfeledett videó az 1900-as évek Győri Kekszgyárából
Hogyan is lehetne egy gyárral szép emlékeket felidézni? Márpedig nem lehetetlen, hiszen a győriekben maradandó élményként maradt meg a finom vanília illat, amely a Győri Kekszgyárból tört elő, simogatva a kíváncsi orrokat és éhes pocakokat.
A TikTokon találtunk rá egy rég elfeledett videóra, melyben a Győri Kekszgyár látható. A kommentelőkben kedves emlékeket idéztek fel a következő képsorok.
A Győri Kekszgyár
Többek szerint a mai ízek nyomába sem érnek a hajdani finomságoknak, voltak akik diákmunka alkalmával voltak szerencsések beleszippantani a desszertfelhőkbe. Vajon tényleg az ízek változtak, vagy a "régen minden jobb volt" nosztalgia érzete tette finomabbá a falatokat?
További fotókért látogasson el a Régi Győr honlapjára. A kekszgyárról készült további fotókat ide kattintva megtekintheti.
A teljes videót itt tudja megnézni:
A térség nem maradt kekszgyár nélkül
Újra belengheti Győrt a vanília illat? - Kekszgyár nyílt Ikrényben – fotók, videó
Nem csak vanília illattal, de füsttel is belengte egykor a várost a kekszgyár
Pontosan 1909. augusztus 22-én, vasárnap ütött ki tűz a Koestlin-féle piskótagyárban, ami 1950-től Győri Keksz és Ostyagyárként, vagy ahogyan mindenki hívta, Győri Kekszgyárként működött.
A beszámolók szerint délután fél kettőkor a piskótasütő kemencében az igazgatóság rendeletére a gyár egyik fűtője tüzet készített, hogy a kemence átmelegedjék, és hétfő reggelre a gyár piskótasütödéje üzembe álljon. Mint a nyomozás kiderítette, a piskótasütő-kemence mellett elhúzódó légfelvivő csatorna fakerítése valami úton-módon tüzet fogott. Sok feltevés között a legvalódibb, hogy egy kipattanó szikra meggyújtotta a fakerítést és az így keletkezett tűz sziporkái a légfelvivő csatornába kerültek. A gyárban, vasárnap délután lévén, alig volt valaki. Amikor a tüzet észrevették már lángban állottak a piskóta-sütő, a cukrászda, a csomagoló, a kekszraktár, a kartonkészítő, a cukormalom, a dobozkészítő és a kétszersültkészítő helyiségei.
A tűzesetről készült teljes cikkünket ide kattintva elolvashatja múltidézőnkben.