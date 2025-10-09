Így készült az ország kedvence: rég elfeledett videó az 1900-as évek Győri Kekszgyárából

A TikTokon találtunk rá egy rég elfeledett videóra, melyben a Győri Kekszgyár látható. A kommentelőkben kedves emlékeket idéztek fel a következő képsorok.

Munka a Győri Kekszgyárban.

Forrás: Régi Győr

A Győri Kekszgyár

Többek szerint a mai ízek nyomába sem érnek a hajdani finomságoknak, voltak akik diákmunka alkalmával voltak szerencsések beleszippantani a desszertfelhőkbe. Vajon tényleg az ízek változtak, vagy a "régen minden jobb volt" nosztalgia érzete tette finomabbá a falatokat?

További fotókért látogasson el a Régi Győr honlapjára. A kekszgyárról készült további fotókat ide kattintva megtekintheti.

A teljes videót itt tudja megnézni:

A térség nem maradt kekszgyár nélkül