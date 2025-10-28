31 perce
Ezek az ország legjobb gimnáziumai 2026-ra, ez a győri iskola került be a top 10-be
Az ország legjobb gimnáziumainak százas listáját tette közzé a HVG. Vidéki intézményként, egy győri iskola is került be a legjobb tízbe, de egy másik győri gimnázium is a top 20-ba jutott.
Az ország – az érettségi, a felvételi és a kompetenciamérési eredményeik alapján – legjobb gimnáziumait listázó HVG-rangsor éllovasai között neves iskolákat találunk. Most egy győri iskola is bekerült a top 10-be, mutatjuk.
Győri iskola az éllovasok között
Mint ahogy az a HVG cikkében olvasható: nincs igazán érdemi különbség az élbolyban szereplők között, apró különbségek határozzák meg a konkrét helyezéseket. Az itt tanuló diákok kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak: mind az érettségi alrangsorokban, mind a kompetenciamérési eredményekben nagyon jól teljesítenek.
A hagyományos listán a legjobb vidéki iskola most is a Lovassy (Veszprém), de idén nem egyedül van az első tízben vidékiként: a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium lett a 9. helyezett. A top 20-ba is már hat vidéki iskola került be, az említetteken kívül ez a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium, a győri Révai Miklós Gimnázium, valamint a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium.
A rangsor első tíz helyezettje:
- ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest
- Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
- Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
- VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium, Budapest
- Lovassy László Gimnázium, Veszprém
- ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest
- Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
- Szent István Gimnázium, Budapest
- Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr
- ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapest
A friss listáról a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium is beszámolt facebook oldalán: "Gratulálunk! Büszkék vagyunk minden kazinczys tanárra és diákra, akik tudásukkal és munkájukkal sikeressé teszik az iskolát! Köszönjük"
A rangsorról bővebben a HVG oldalán olvashatnak.