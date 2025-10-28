Ezek az ország legjobb gimnáziumai 2026-ra, ez a győri iskola került be a top 10-be

Az ország – az érettségi, a felvételi és a kompetenciamérési eredményeik alapján – legjobb gimnáziumait listázó HVG-rangsor éllovasai között neves iskolákat találunk. Most egy győri iskola is bekerült a top 10-be, mutatjuk.

Győri iskola is bekerült a top 10-be: A top 20-ba is már hat vidéki iskola került be, köztük kettő győri.

Forrás: MW Archívum

Győri iskola az éllovasok között

Mint ahogy az a HVG cikkében olvasható: nincs igazán érdemi különbség az élbolyban szereplők között, apró különbségek határozzák meg a konkrét helyezéseket. Az itt tanuló diákok kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak: mind az érettségi alrangsorokban, mind a kompetenciamérési eredményekben nagyon jól teljesítenek.

A hagyományos listán a legjobb vidéki iskola most is a Lovassy (Veszprém), de idén nem egyedül van az első tízben vidékiként: a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium lett a 9. helyezett. A top 20-ba is már hat vidéki iskola került be, az említetteken kívül ez a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium, a győri Révai Miklós Gimnázium, valamint a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium.

A rangsor első tíz helyezettje:

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest

Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium

Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium

VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium, Budapest

Lovassy László Gimnázium, Veszprém

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Szent István Gimnázium, Budapest

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapest

A friss listáról a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium is beszámolt facebook oldalán: "Gratulálunk! Büszkék vagyunk minden kazinczys tanárra és diákra, akik tudásukkal és munkájukkal sikeressé teszik az iskolát! Köszönjük"



A rangsorról bővebben a HVG oldalán olvashatnak.