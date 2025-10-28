október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Oktatás

2 órája

Ezek az ország legjobb gimnáziumai 2026-ra, ez a győri iskola került be a top 10-be

Címkék#oktatás#legjobb gimnázium#eredmények#rangsor#lista

Az ország legjobb gimnáziumainak százas listáját tette közzé a HVG. Vidéki intézményként, egy győri iskola is került be a legjobb tízbe, de egy másik győri gimnázium is a top 20-ba jutott.

Kisalföld.hu

Az ország – az érettségi, a felvételi és a kompetenciamérési eredményeik alapján – legjobb gimnáziumait listázó HVG-rangsor éllovasai között neves iskolákat találunk. Most egy győri iskola is bekerült a top 10-be, mutatjuk.

Győri iskola rangsor érettségi felvételi vidék
Győri iskola is bekerült a top 10-be: A top 20-ba is már hat vidéki iskola került be, köztük kettő győri. 
Forrás:  MW Archívum

Győri iskola az éllovasok között

Mint ahogy az a HVG cikkében olvasható: nincs igazán érdemi különbség az élbolyban szereplők között, apró különbségek határozzák meg a konkrét helyezéseket. Az itt tanuló diákok kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak: mind az érettségi alrangsorokban, mind a kompetenciamérési eredményekben nagyon jól teljesítenek.

A hagyományos listán a legjobb vidéki iskola most is a Lovassy (Veszprém), de idén nem egyedül van az első tízben vidékiként: a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium lett a 9. helyezett. A top 20-ba is már hat vidéki iskola került be, az említetteken kívül ez a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium, a győri Révai Miklós Gimnázium, valamint a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium.

A rangsor első tíz helyezettje:

  • ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest
  • Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
  • Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
  • VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium, Budapest
  • Lovassy László Gimnázium, Veszprém
  • ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest
  • Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
  • Szent István Gimnázium, Budapest
  • Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr
  • ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapest
    A friss listáról a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium is beszámolt facebook oldalán: "Gratulálunk! Büszkék vagyunk minden kazinczys tanárra és diákra, akik tudásukkal és munkájukkal sikeressé teszik az iskolát! Köszönjük" 
     

A rangsorról bővebben a HVG oldalán olvashatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu