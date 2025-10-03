Csak egy napra tér vissza a legendás hamburger Győrbe

Az egyetem szomszédságában működött a közkedvelt győri hamburgerező, a Mackó Kuckó. Közel 15 év után zárt be a hely, 2023-ban már ki sem nyitott a népszerű győri étterem.

Visszatér az ikonikus győri hamburger, igaz csak egy napra. Forrás: Mackó Kuckó közösségi oldala

A győri hamburger egy napra visszatér

Sokszor téma a városban a legendás hely, időről-időre a helyiek szeretnék ismét megízlelni a finom hambikat. Most jó hírt hoztunk, ugyanis október 4-én a Lima Pubban a Big Maci hambi is elkészül az Oktoberfest sörök társaságában:

Mackós sem maradhat ki szombaton, október 4-én a Lima teraszán! Gyere, hogy újra megtömhesselek!

- tette hozzá posztjához a Mackó Kuckó.

Fekete Laci is legyőzte a legnagyobb győri hamburgert

Több mint egy évtizede írtunk arról, hogy hazánk örökös legerősebb embere, Fekete László "fektette két vállra" a két és fél kilós kisalföldi hamburgert. A részletekről a kiemelt szavakra kattintva, vagy cikkajánlónkban olvashatsz.