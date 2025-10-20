október 20., hétfő

Vendel névnap

15°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MÁV

4 órája

Mennyit várnak az utasok a győri vasútállomáson? - Leállások, jelentős késések a győri fővonalon - fotók

Címkék#kigyulladt#MÁV#felsővezeték#leállás

Ismét leállt a MÁV. Ezúttal a biztosítóberendezés kábelcsatornája gyulladt ki, és ez okozta a problémát a győri fővonalon. A továbbiakban olvasói élményekről, a vezérigazgató nyilatkozatáról és az aktuális közlekedési információkról is olvashat.

Kisalföld.hu

Még mindig jelentősek a késések

Kollégánk riportját itt olvashatják a győri vasútállomásról. Hétfőn a Keleti pályaudvaron a biztosítóberendezés meghibásodása miatt időlegesen kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért kora délutántól a főpályaudvarra érkező vagy onnan induló járatok forgalmában változásokra kell számítani: a vonatok egy része más budapesti elővárosi állomásokon fordul, vagy a Keletiből késéssel indul.

  • Így a Keleti pályaudvarról 12:13-kor Szombathelyre induló Savaria IC (IC 934) kimaradt.
  • A Keleti pályaudvarról 13:13-kor Sopronba induló Scarbantia IC (IC 994) és a 14:13-kor Szombathelyre induló Savaria IC (IC 934) Kelenföldről indult.

Korábban

Ahogy arról már korábbi cikkünkben beszámoltunk, vasárnap este kigyulladt a biztosítóberendezés kábelcsatornája a győri vasútállomáson, ezért a város nem fogadott vonatokat. Egy olvasónk elmondása szerint a probléma kezelése, illetve a tájékoztatás is nehézkesen ment. Rengeteg ember tartózkodott a vonaton, többségében kollégisták. Az út folyamán két településen is megállt a vonat, utóbbiban órák hosszát töltöttek az utasok, és a síneken kellett közlekedniük, hogy a pótlóbuszokra felszállhassanak, amik igencsak nehezen akartak megérkezni. A kalauz hosszas telefonhívások után sem tudott biztos információkkal szolgálni, az utasok többsége lázasan telefonált ismerőseinek, hogy meg tudják oldani a hazajutásukat. Olvasónk bár ismerősök által meg tudta oldani hazajutását, de elmondta, hogy így is 3 órás csúszással tudott hazaérni. Aki pedig Budapestre ment, vagy pótlóbuszra várt még, ők éjfél előtt biztosan nem értek haza. A MÁV-csoport a történtek után felhívta a figyelmet arra, hogy a győri fővonalon hétfőtől a helyreállításig hosszabb menetidőre és módosuló közlekedési rendre kell számítani.

Vasárnap este órákig vártak a MÁV utasai. A győri fővonal utasai módosuló közlekedési rendre számíthatnak.
Vasárnap este órákig vártak a MÁV utasai. A győri fővonal utasai módosuló közlekedési rendre számíthatnak.
Forrás: Olvasói fotó

Mi vár ránk hétfőn a győri fővonalon?

Újraindult a közlekedés – jelentős korlátozásokkal – vasárnap éjjel a győri vasútállomáson.

A győri vonalakon – vagyis a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Győr–Sopron/Szombathely, a Győr–Celldömölk és a Győr–Veszprém vonalakon – hétfőtől a helyreállításig hosszabb menetidőre, módosuló közlekedési rendre kell számítani, mivel a győri állomáson a vasárnap esti tűzesetben megrongálódott​ biztosítóberendezés javítása elhúzódik. Hosszabb eljutási időre, késésekre, valamint a győri elővárosi vonatok utasainak pótlóbuszos átszállásra kell számítani, de járatkimaradások is előfordulhatnak.

Hétfőn várható általános ​forgalmi rend:

  • A Railjetetek és EuroCityk teljes útvonalon közlekednek, de megállnak Győrszentivánban, Győr-Gyárvárosban, Abdán és Öttevényben is.
  • Győrszentiván–Győr–Öttevény között pótlóbuszok szállítják az utasokat:
    • Az S10-es és G10-es vonatok, valamint a Hegyeshalom és Budapest közti személyvonatok helyett, melyek a főváros felől csak Győrszentivánig közlekednek és onnan is indulnak vissza.
    • Az EuRegiók, valamint a Hegyeshalom/Rajka és Győr/Budapest közti személyvonatok helyett, melyek Hegyeshalom felől csak Öttevényig közlekednek és onnan is indulnak vissza.
    • A vasúti jegyek érvényesek Nagyszentjános és Győr között a 7007-es, 7009-es és 8666-os buszokon, valamint Győr belvárosa és Győrszentiván között a 23-as, 30-as, 31-es és 31A helyijáraton.
  • A Celldömölk–Győr és a Veszprém–Győr közti személyvonatok, valamint a Helikon InterRégiók csak Győrszabadhegyig közlekednek és onnan is indulnak vissza. Győrszabadhegy és Győr között pótlóbuszok közlekednek.
  • A soproni Scarbantia InterCityk, a szombathelyi Savaria InterCityk és a Sopron–Győr közti személyvonatok teljes útvonalon közlekednek. A Scarbantia InterCityk, a szombathelyi Savaria InterCityk is megállnak Győrszentivánban, Győr-Gyárvárosban.
  • A fennakadás végéig a győri fővonalon közlekedő valamennyi Railjet, EuroCity és InterCity helyjegy nélkül is igénybe vehető. 

Az általánostól eltérő forgalmi változás:

  • A Tatabányáról 5:47-kor Győrbe induló S10-es vonat (9422) nem közlekedik.
  • A Győrből 5:46-kor Bécsbe induló EuRegio (9430) nem közlekedik.
  • A Hegyeshalomból 7:05-kor Győrbe induló személyvonat (9427) nem közlekedik.
  • A Hegyeshalomból 7:35-kor Győrbe induló személyvonat (9437) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik.
  • A Hegyeshalomból 7:33-kor Rajkára induló személyvonat (9462) nem közlekedik.
  • A Rajkáról 7:52-kor Győrbe induló személyvonat (9447) a teljes útvonalon közlekedik.

Közúton, gyalogosan közlekedők figyelmébe:

A vasárnap esti tűzben több sorompó kábele is megrongálódott, ezért a győrszabadhegyi vonalszakaszon a biztosítóberendezés helyreállításáig nem működnek a sorompók Győrben a Fehérvári úti és a Török Ignác utcai átjáróban.

- írta a MÁV-csoport közleményében.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója is nyilatkozott a történtekről...

"A károk sajnos súlyosabbak, mint amilyennek tegnap éjjel tűntek. A győri állomáson keletkezett elektromos tűzben mintegy 30 (!) méteres hosszon 36 db biztosítóberendezési és 6 db távközlő optikai kábelünk égett el. Ez olyan jelentős sérülés az 1-es fővonal „idegrendszerében”, amely az egész vonal vasútközlekedését kedvezőtlenül befolyásolja. Most már az is valószínűsíthető, hogy a tüzet nem emberi hiba, hanem zárlat okozta. Ez azonban nyilván nem vigasz azoknak az utasoknak, akiknek ma még egészen biztosan ideiglenes közlekedési megoldásokhoz kell alkalmazkodniuk. A tűzkárok elhárítása ugyanis a vártnál hosszabb időt vesz igénybe. 

Ez idő alatt pedig sajnos nem tudunk a megszokott forgalmi rend szerint közlekedni, bár a vonatok Sopron felől már elérik Győrt, és a hegyeshalmi fővonal távolsági vonatai már végig közlekednek – de pótlóbuszozásra, menetrendi módosításokra, akár járatkimaradásokra is szükség lesz.

A helyzet ugyanakkor folyamatosan változik, fokozatosan javul, ezért arra kérem tisztelt utasainkat, hogy csak a MÁV-csoport hivatalos MÁVINFORM felületeiről származó, friss információ birtokában keljenek útra különösen Budapest és Győr, Győr és Budapest között. Minden bevethető kollégánkat mozgósítottuk, teljes erőbedobással dolgozunk azon, hogy a győri fővonal közlekedése minél előbb helyreálljon" - írta Hegyi Zsolt közösségi média oldalán.

Az előzményekről bővebben itt olvashat:

A továbbiakban a győri állomáson készült olvasói fotóinkat tekinthetik meg:

Leállások, jelentős késések a győri fővonalon

Fotók: Olvasói fotók

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu