Mennyit várnak az utasok a győri vasútállomáson? - Leállások, jelentős késések a győri fővonalon
Ismét leállt a MÁV. Ezúttal a biztosítóberendezés kábelcsatornája gyulladt ki, és ez okozta a problémát a győri fővonalon. A továbbiakban olvasói élményekről, a vezérigazgató nyilatkozatáról és az aktuális közlekedési információkról is olvashat.
Ahogy arról már korábbi cikkünkben beszámoltunk, vasárnap este kigyulladt a biztosítóberendezés kábelcsatornája a győri vasútállomáson, ezért a város nem fogadott vonatokat. Egy olvasónk elmondása szerint a probléma kezelése, illetve a tájékoztatás is nehézkesen ment. Rengeteg ember tartózkodott a vonaton, többségében kollégisták. Az út folyamán két településen is megállt a vonat, utóbbiban órák hosszát töltöttek az utasok, és a síneken kellett közlekedniük, hogy a pótlóbuszokra felszállhassanak, amik igencsak nehezen akartak megérkezni. A kalauz hosszas telefonhívások után sem tudott biztos információkkal szolgálni, az utasok többsége lázasan telefonált ismerőseinek, hogy meg tudják oldani a hazajutásukat. Olvasónk bár ismerősök által meg tudta oldani hazajutását, de elmondta, hogy így is 3 órás csúszással tudott hazaérni. Aki pedig Budapestre ment, vagy pótlóbuszra várt még, ők éjfél előtt biztosan nem értek haza. A MÁV-csoport a történtek után felhívta a figyelmet arra, hogy a győri fővonalon hétfőtől a helyreállításig hosszabb menetidőre és módosuló közlekedési rendre kell számítani.
Mi vár ránk hétfőn a győri fővonalon?
Újraindult a közlekedés – jelentős korlátozásokkal – vasárnap éjjel a győri vasútállomáson.
A győri vonalakon – vagyis a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Győr–Sopron/Szombathely, a Győr–Celldömölk és a Győr–Veszprém vonalakon – hétfőtől a helyreállításig hosszabb menetidőre, módosuló közlekedési rendre kell számítani, mivel a győri állomáson a vasárnap esti tűzesetben megrongálódott biztosítóberendezés javítása elhúzódik. Hosszabb eljutási időre, késésekre, valamint a győri elővárosi vonatok utasainak pótlóbuszos átszállásra kell számítani, de járatkimaradások is előfordulhatnak.
Hétfőn várható általános forgalmi rend:
- A Railjetetek és EuroCityk teljes útvonalon közlekednek, de megállnak Győrszentivánban, Győr-Gyárvárosban, Abdán és Öttevényben is.
- Győrszentiván–Győr–Öttevény között pótlóbuszok szállítják az utasokat:
- Az S10-es és G10-es vonatok, valamint a Hegyeshalom és Budapest közti személyvonatok helyett, melyek a főváros felől csak Győrszentivánig közlekednek és onnan is indulnak vissza.
- Az EuRegiók, valamint a Hegyeshalom/Rajka és Győr/Budapest közti személyvonatok helyett, melyek Hegyeshalom felől csak Öttevényig közlekednek és onnan is indulnak vissza.
- A vasúti jegyek érvényesek Nagyszentjános és Győr között a 7007-es, 7009-es és 8666-os buszokon, valamint Győr belvárosa és Győrszentiván között a 23-as, 30-as, 31-es és 31A helyijáraton.
- A Celldömölk–Győr és a Veszprém–Győr közti személyvonatok, valamint a Helikon InterRégiók csak Győrszabadhegyig közlekednek és onnan is indulnak vissza. Győrszabadhegy és Győr között pótlóbuszok közlekednek.
- A soproni Scarbantia InterCityk, a szombathelyi Savaria InterCityk és a Sopron–Győr közti személyvonatok teljes útvonalon közlekednek. A Scarbantia InterCityk, a szombathelyi Savaria InterCityk is megállnak Győrszentivánban, Győr-Gyárvárosban.
- A fennakadás végéig a győri fővonalon közlekedő valamennyi Railjet, EuroCity és InterCity helyjegy nélkül is igénybe vehető.
Az általánostól eltérő forgalmi változás:
- A Tatabányáról 5:47-kor Győrbe induló S10-es vonat (9422) nem közlekedik.
- A Győrből 5:46-kor Bécsbe induló EuRegio (9430) nem közlekedik.
- A Hegyeshalomból 7:05-kor Győrbe induló személyvonat (9427) nem közlekedik.
- A Hegyeshalomból 7:35-kor Győrbe induló személyvonat (9437) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik.
- A Hegyeshalomból 7:33-kor Rajkára induló személyvonat (9462) nem közlekedik.
- A Rajkáról 7:52-kor Győrbe induló személyvonat (9447) a teljes útvonalon közlekedik.
Közúton, gyalogosan közlekedők figyelmébe:
A vasárnap esti tűzben több sorompó kábele is megrongálódott, ezért a győrszabadhegyi vonalszakaszon a biztosítóberendezés helyreállításáig nem működnek a sorompók Győrben a Fehérvári úti és a Török Ignác utcai átjáróban.
- írta a MÁV-csoport közleményében.
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója is nyilatkozott a történtekről...
"A károk sajnos súlyosabbak, mint amilyennek tegnap éjjel tűntek. A győri állomáson keletkezett elektromos tűzben mintegy 30 (!) méteres hosszon 36 db biztosítóberendezési és 6 db távközlő optikai kábelünk égett el. Ez olyan jelentős sérülés az 1-es fővonal „idegrendszerében”, amely az egész vonal vasútközlekedését kedvezőtlenül befolyásolja. Most már az is valószínűsíthető, hogy a tüzet nem emberi hiba, hanem zárlat okozta. Ez azonban nyilván nem vigasz azoknak az utasoknak, akiknek ma még egészen biztosan ideiglenes közlekedési megoldásokhoz kell alkalmazkodniuk. A tűzkárok elhárítása ugyanis a vártnál hosszabb időt vesz igénybe.
Ez idő alatt pedig sajnos nem tudunk a megszokott forgalmi rend szerint közlekedni, bár a vonatok Sopron felől már elérik Győrt, és a hegyeshalmi fővonal távolsági vonatai már végig közlekednek – de pótlóbuszozásra, menetrendi módosításokra, akár járatkimaradásokra is szükség lesz.
A helyzet ugyanakkor folyamatosan változik, fokozatosan javul, ezért arra kérem tisztelt utasainkat, hogy csak a MÁV-csoport hivatalos MÁVINFORM felületeiről származó, friss információ birtokában keljenek útra különösen Budapest és Győr, Győr és Budapest között. Minden bevethető kollégánkat mozgósítottuk, teljes erőbedobással dolgozunk azon, hogy a győri fővonal közlekedése minél előbb helyreálljon" - írta Hegyi Zsolt közösségi média oldalán.
