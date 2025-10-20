Mennyit várnak az utasok a győri vasútállomáson? - Leállások, jelentős késések a győri fővonalon

Ez idő alatt pedig sajnos nem tudunk a megszokott forgalmi rend szerint közlekedni, bár a vonatok Sopron felől már elérik Győrt, és a hegyeshalmi fővonal távolsági vonatai már végig közlekednek – de pótlóbuszozásra, menetrendi módosításokra, akár járatkimaradásokra is szükség lesz.

A helyzet ugyanakkor folyamatosan változik, fokozatosan javul, ezért arra kérem tisztelt utasainkat, hogy csak a MÁV-csoport hivatalos MÁVINFORM felületeiről származó, friss információ birtokában keljenek útra különösen Budapest és Győr, Győr és Budapest között. Minden bevethető kollégánkat mozgósítottuk, teljes erőbedobással dolgozunk azon, hogy a győri fővonal közlekedése minél előbb helyreálljon" - írta Hegyi Zsolt közösségi média oldalán.

