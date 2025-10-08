október 8., szerda

Egy hét olasz ízek nélkül

54 perce

Egy hétre bezár a győri étterem - Drámai bejelentést tett a tulajdonos

Címkék#La Dolce Vita Restaurant#étterem#bezárás

Az olasz ízek kedvelőinek egy hétre nélkülözniük kell. Bejelentette a közkedvelt győri étterem, hogy egy hétre bezárja kapuit a belvárosban. Frappáns videóban közölték.

Kisalföld.hu

Dolce Vita nélkül marad egy hétre a vármegyeszékhely, ugyanis eddig nem közölt okok miatt bezár a nagysikerű győri étterem. A tavaly 20. születésnapját ünneplő La Dolce Vita Restaurantnak a tulajdonosa maga tett drámai bejelentést a vendéglátóhely közösségi oldalán. 

győri étterem
Nagy dobásra készül a győri étterem, ehhez viszont be kell zárniuk. 
Forrás: La Dolce Vita

Egy hétre zár be a győri étterem

Bezárom az éttermet, de nem örökre!

 - jelentette be a hírt. Tehát Október 12 és 19 között nem ülhetünk le a kockás abroszos asztalokhoz. De amint visszatérnek a nagy változások után, újra belecsöppenhetünk az igazi olasz életérzésbe.

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
