41 perce
Egy hétre bezár a győri étterem - Drámai bejelentést tett a tulajdonos
Az olasz ízek kedvelőinek egy hétre nélkülözniük kell. Bejelentette a közkedvelt győri étterem, hogy egy hétre bezárja kapuit a belvárosban. Frappáns videóban közölték.
Dolce Vita nélkül marad egy hétre a vármegyeszékhely, ugyanis eddig nem közölt okok miatt bezár a nagysikerű győri étterem. A tavaly 20. születésnapját ünneplő La Dolce Vita Restaurantnak a tulajdonosa maga tett drámai bejelentést a vendéglátóhely közösségi oldalán.
Egy hétre zár be a győri étterem
Bezárom az éttermet, de nem örökre!
- jelentette be a hírt. Tehát Október 12 és 19 között nem ülhetünk le a kockás abroszos asztalokhoz. De amint visszatérnek a nagy változások után, újra belecsöppenhetünk az igazi olasz életérzésbe.