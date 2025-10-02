Egyre népszerűbbek a nemrég nyílt belvárosi éttermek Győrben

Ahogyan arról szeptember elején írtunk portálunkon, japán étterem nyílt Győrben. Ezen kívül a népszerű gyrosos is új helyre költözött, így ugyanabban az utcában két új győri étterem is várja az éhes városiakat.

Győri étterem a belvárosban. Ugyanabban az utcában görög és japán ízeket is kóstolhatunk. Forrás: Sushiba & King of Gyros közösségi oldalai

Ugyanabban az utcában görög és japán ízek is várnak

A Sushiba közösségi oldalán ennyit fűzött hozzá a nyitáshoz, az állatbarát hely szeptemberben kitárta kapuit:

Megnyitottunk! Várunk Titeket, és szőrös kis kedvenceteket sok szeretettel

Új helyen ehetnek az éhes győriek, a Belváros egyik étterme. Még a nyitás előtti állapotában írtunk a King of Gyros-ról, amely szintén a Bajcsy-Zsilinszky utcába költözött. A nyitás pillanatairól így írtak a Facebookon:

Rengetegen jöttetek el, mi pedig óriási örömmel fogadtunk mindenkit. A csapatunk beleadott mindent – ahogy az utolsó képen is látszik, estére szépen elfáradtunk, de minden percét megérte.

Egyre több a győri étterem a belvárosban

Ez még azonban nem minden. A legendás étterem a 40 éves múltra visszatekintő Teátrum is a közelmúltban nyitott újra. Valamint a balkáni zene és ízek kedvelői is megtalálhatják számításaikat, szerb különlegességeket kóstoltunk a sokak által várt új helyen. Nagy változást jelentett be a győri belvárosban található reggeliző is, cikkünkből megtudhatod miért zárt be.