Egyre népszerűbbek a nemrég nyílt belvárosi éttermek Győrben
A japán és a görög ízek kedvelői újabb helyen csillapíthatják éhségüket. Egyre több a győri étterem a belváros viszontagságai ellenére, egyre többen árulnak ételt. Nemrégiben ugyanabba az utcába költözött két népszerű étterem is.
Ahogyan arról szeptember elején írtunk portálunkon, japán étterem nyílt Győrben. Ezen kívül a népszerű gyrosos is új helyre költözött, így ugyanabban az utcában két új győri étterem is várja az éhes városiakat.
Ugyanabban az utcában görög és japán ízek is várnak
A Sushiba közösségi oldalán ennyit fűzött hozzá a nyitáshoz, az állatbarát hely szeptemberben kitárta kapuit:
Megnyitottunk! Várunk Titeket, és szőrös kis kedvenceteket sok szeretettel
Új helyen ehetnek az éhes győriek, a Belváros egyik étterme. Még a nyitás előtti állapotában írtunk a King of Gyros-ról, amely szintén a Bajcsy-Zsilinszky utcába költözött. A nyitás pillanatairól így írtak a Facebookon:
Rengetegen jöttetek el, mi pedig óriási örömmel fogadtunk mindenkit. A csapatunk beleadott mindent – ahogy az utolsó képen is látszik, estére szépen elfáradtunk, de minden percét megérte.
Egyre több a győri étterem a belvárosban
Ez még azonban nem minden. A legendás étterem a 40 éves múltra visszatekintő Teátrum is a közelmúltban nyitott újra. Valamint a balkáni zene és ízek kedvelői is megtalálhatják számításaikat, szerb különlegességeket kóstoltunk a sokak által várt új helyen. Nagy változást jelentett be a győri belvárosban található reggeliző is, cikkünkből megtudhatod miért zárt be.
