Múltidéző

56 perce

Kubai hét kezdődött a győri Centrum Áruházban

Címkék#üzlet#Kubai Köztársaság#Centrum Áruházak#győri centrum

Négymilió forintot ért az árukészlet. Negyvenegy éve, 1984. október 24. és 31. között rendeztek a győri Centrum Áruházban kubai hetet .

Kisalföld.hu

Negyvenegy éve, 1984. október 24-én kezdődött és 31-ig tartott a kubai hét a győri Centrum Áruházban.

győri Centrum Áruház kubai hét
A győri Centrum Áruházban volt először vidéken kubai hét. 

Éveken át csak a Budapesti Nemzetközi Vásár kiállítási pavilonjában találkozhatott a hazai közönség a Kubai Köztársaság könnyűiparának néhány termékével. Az 1979-ben megkötött árucsere-forgalmi egyezmény eredményeként azonban hazánkban második alkalommal rendeznek kubai nemzeti hetet, a Centrum Áruházak két üzletében: a budapesti Flórián Áruházban, illetve a győri Centrum Áruházban.

A kubai nemzeti hét eseményeinek megnyitójára Győrbe érkezett Manuel Vila Sosa, a Kubai Köztársaság kereskedelmi minisztere, dr. Juhár Zoltán, hazánk belkereskedelmi minisztere és Euclides Vazquez Candela, a Kubai Köztársaság magyarországi nagykövete. A magas rangú vendégeket a megyei pártszékházban Háry Béla, a megyei pártbizottság első titkára fogadta.

Speciális kubai termékek a győri Centrum Áruházban

A kubai nemzeti hét során négymillió forint értékű árukészlettel várták a vásárlókat. Mintegy ötszázféle jellegzetes kubai áru között válogathattak a vásárlók. Elsősorban a meleg éghajlatnak megfelelő, de itthon is nagyon kedvelt, fiatalos, modern fazonú szabadidő-ruhák, valamint a pasztell színekben kapható konfekcióáruk széles választékát kínálták a magyar vásárlóknak. Sikerre számíthattak a fonott nádból és bőrből készült használati és háztartási eszközök is.

A shopban fa, márvány és kerámia népművészeti cikkek, bizsuáruk és ajándék tárgyak is kaphatók voltak – derült ki lapunk, a Kisalföld 1984. október 25-i számából.

További fotók a regigyor.hu oldalon.

 

