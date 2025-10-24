Kubai hét kezdődött a győri Centrum Áruházban

Negyvenegy éve, 1984. október 24-én kezdődött és 31-ig tartott a kubai hét a győri Centrum Áruházban.

A győri Centrum Áruházban volt először vidéken kubai hét.

Éveken át csak a Budapesti Nemzetközi Vásár kiállítási pavilonjában találkozhatott a hazai közönség a Kubai Köztársaság könnyűiparának néhány termékével. Az 1979-ben megkötött árucsere-forgalmi egyezmény eredményeként azonban hazánkban második alkalommal rendeznek kubai nemzeti hetet, a Centrum Áruházak két üzletében: a budapesti Flórián Áruházban, illetve a győri Centrum Áruházban.

A kubai nemzeti hét eseményeinek megnyitójára Győrbe érkezett Manuel Vila Sosa, a Kubai Köztársaság kereskedelmi minisztere, dr. Juhár Zoltán, hazánk belkereskedelmi minisztere és Euclides Vazquez Candela, a Kubai Köztársaság magyarországi nagykövete. A magas rangú vendégeket a megyei pártszékházban Háry Béla, a megyei pártbizottság első titkára fogadta.

Speciális kubai termékek a győri Centrum Áruházban

A kubai nemzeti hét során négymillió forint értékű árukészlettel várták a vásárlókat. Mintegy ötszázféle jellegzetes kubai áru között válogathattak a vásárlók. Elsősorban a meleg éghajlatnak megfelelő, de itthon is nagyon kedvelt, fiatalos, modern fazonú szabadidő-ruhák, valamint a pasztell színekben kapható konfekcióáruk széles választékát kínálták a magyar vásárlóknak. Sikerre számíthattak a fonott nádból és bőrből készült használati és háztartási eszközök is.

A shopban fa, márvány és kerámia népművészeti cikkek, bizsuáruk és ajándék tárgyak is kaphatók voltak – derült ki lapunk, a Kisalföld 1984. október 25-i számából.

További fotók a regigyor.hu oldalon.