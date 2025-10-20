Győri képviselő lakásbérléséről folyik a vita

Sajtótájékoztatót tartott hétfőn Pintér Bence győri polgármester. A téma a győri önkormányzati bérlakáshelyzet volt. Mint elmondta, egy hivatalban lévő Fideszes képviselő (később elhangzott, hogy Antal Imre) kérelmet adott be lakásbérletének meghosszabbítására, amit a Fideszes többségű humánszolgáltatási bizottság támogatott, így újabb öt évre. A kérelmező havi 70 ezer forintot fizet, miközben jövedelme bruttó kétmillió forint.

Győri bérlakáshelyzet: nagy igény, kevesebb lakás. Pintér Bence polgármester és Kósa Roland alpolgármester (b) sajtótájékoztatója.

Fotó: Molcsányi Máté

Győrben lakhatási válság van, fogalmazott a polgármester: sok nehéz helyzetben lévő vár arra, bérlakáshoz jusson. Amit a képviselő tett, jogilag helytálló, de nem etikus, vélte. Szóba került, hogy a képviselő - aki több millió forintot költött bérlakása felújítására - később megvásárolná azt, ezt az elképzelést a polgármester nem támogatja. Elhangzott, hogy 2008-ban 4860, idén 4196 kiadható önkormányzati lakás van Győrben, tehát számuk 600-szal csökkent. Ráadásul több fél 500 üresen áll ebből. Pintér Bence reméli, újabb lakások kerülnek majd be a rendszerbe, erre a Győr-Szolnak van kerete. A szolgáltató a betervezett 116 közül csak 10 lakást újított fel eddig. A mostani szabályt pedig, amint lehetősége nyílik rá, módosítani kívánja.