október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

20°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

2 órája

Változó forgalmi rend, felújítás és szélesítés, félpályás korlátozás Győr-Moson-Sopron útjain

Címkék#forgalom#közlekedés#munka#sáv#útépítés

Október 23-án több helyszínen változó forgalmi rend lép életbe. Felújításokkal, útszélesítésekkel, félpályás korlátozásokkal találkozhatunk Győr-Moson-Sopron útjain.

Kisalföld.hu

Figyeljen aki autóba ül. Több munkálat is zajlik Győr-Moson-Sopron útjain –írja az Útinform. 

Győr-Moson-Sopron útjain forgalmi rend lezárás korlátozás útszélesítés
Győr-Moson-Sopron útjain: több helyszínen változó forgalmi rend lép életbe , felújításokkal, útszélesítésekkel, félpályás korlátozásokkal.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Győr-Moson-Sopron útjain: Főutak

A 82-es főúton, Győr belterületén, Marcalvárosnál a Somogyi Béla utcánál közműjavítási munkálatok miatt félpályás korlátozás van érvényben.

A 84-es főúton, Sopron átkelési szakaszán, a 122-es és a 124-es km között útépítők dolgoznak. A főút ezen szakaszát lezárták a forgalmat a Bécsi út és Virágvölgyi út körforgalmától a Lackner Kristóf utcai, lámpás kereszteződés között önkormányzati utakra terelik.

M1-es autópálya

- az M0-s autóút csomópontja és Tatabánya között mindkét oldalon szélesítési munkákat végeznek. A 15-ös km-től egészen a 62-es km-ig lezárták a belső sávot, a járművek két szűkített sávon, a külső és a leállósávon haladhatnak.

- a felújítási munkák miatt Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták

- A szélesítési munkák kapcsán a Budapest felé vezető oldalon, az 54-es km-től a 19-es km-ig, több km hosszan csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A Hegyeshalom felé vezető oldalon a külső és a leállósáv használható. Fontos tudni, hogy aki a főváros felé tart, és a szemközti oldal belső sávját választja, az az 54-es és a 19-es km-ek közötti szakaszon sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Az említett szakaszon az első elérhető lehajtási lehetőség az M1-es és az M0-s autóút csomópontja.

- Szárliget és Tatabánya között megváltozott a forgalmi rend. A 46-os és az 54-es km között a főváros irányába tartó belső sávot átterelik az ellenkező oldalra, de irányonként továbbra is két sáv járható.

- ideiglenesen megszüntették a korlátozást Hegyeshalom felé, az 56-os jelű Tatabánya-Óváros csomópontban, ezért újra korlátozás nélkül használható a fel- és lehajtó.

- Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot találják zárva az autósok. A forgalom a külső- és a leállósávon halad.

- A 109-es jelű M19-es, Győr-kelet és a 101-es, Nagyszentjános-Bőny csomópont között is burkolatfelújítás zajlik. A munkaterületet a főváros felé vezető oldalon van, ott lezárták a külső és a leálló sávot. A forgalmat belső sávra, illetve az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Hegyeshalom felé vezető oldalon, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányították a járműveket.

- Lébény és Mosonmagyaróvár között átépítették a terelést. Budapest felé, a 160-as és a 148-as km között a külső sávot lezárták, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. A 157-es és a 159-es km között a járműveket a Lajta pihenőn keresztül terelik.

- az országhatár irányába, a 150-es jelű Hanság pihenőhelyről stop tábla mellett kell felhajtani. 

További részletek az Úinform oldalán.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu