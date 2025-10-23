Változó forgalmi rend, felújítás és szélesítés, félpályás korlátozás Győr-Moson-Sopron útjain

M1-es autópálya

- az M0-s autóút csomópontja és Tatabánya között mindkét oldalon szélesítési munkákat végeznek. A 15-ös km-től egészen a 62-es km-ig lezárták a belső sávot, a járművek két szűkített sávon, a külső és a leállósávon haladhatnak.

- a felújítási munkák miatt Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták

- A szélesítési munkák kapcsán a Budapest felé vezető oldalon, az 54-es km-től a 19-es km-ig, több km hosszan csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A Hegyeshalom felé vezető oldalon a külső és a leállósáv használható. Fontos tudni, hogy aki a főváros felé tart, és a szemközti oldal belső sávját választja, az az 54-es és a 19-es km-ek közötti szakaszon sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Az említett szakaszon az első elérhető lehajtási lehetőség az M1-es és az M0-s autóút csomópontja.

- Szárliget és Tatabánya között megváltozott a forgalmi rend. A 46-os és az 54-es km között a főváros irányába tartó belső sávot átterelik az ellenkező oldalra, de irányonként továbbra is két sáv járható.

- ideiglenesen megszüntették a korlátozást Hegyeshalom felé, az 56-os jelű Tatabánya-Óváros csomópontban, ezért újra korlátozás nélkül használható a fel- és lehajtó.

- Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot találják zárva az autósok. A forgalom a külső- és a leállósávon halad.

- A 109-es jelű M19-es, Győr-kelet és a 101-es, Nagyszentjános-Bőny csomópont között is burkolatfelújítás zajlik. A munkaterületet a főváros felé vezető oldalon van, ott lezárták a külső és a leálló sávot. A forgalmat belső sávra, illetve az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Hegyeshalom felé vezető oldalon, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányították a járműveket.