Top 10 Győr-Moson-Sopron megye kirándulóhelyei közül, amit ősszel is látnod kell

Amikor beköszönt az ősz, a legtöbben hajlamosak a négy fal közé húzódni, pedig ez az egyik legjobb évszak a kirándulásra. Nincs hőség, nincs tömeg, csak friss levegő, színes lombkorona és hangulatos tájak, amelyek felfedezésre várnak. Győr-Moson-Sopron megye kirándulóhelyein a természet, a kultúra és a kikapcsolódás tökéletesen találkozik.

Ősszel aranyló fényben ragyognak Győr-Moson-Sopron megye kirándulóhelyei

Fotó: dronography.hungary (Balazs Toth) / Forrás: Csodálatos Magyarország

Győr-Moson-Sopron megye kirándulóhelyei - top 10 őszi tipp

1. Pannonhalmi Apátság és Arborétum

Nemcsak a történelem kedvelőinek kedvence, hanem azoknak is, akik szeretik a nyugalmat és a jó kilátást. Az arborétum színei ősszel annyira látványosak, hogy bármelyik Insta-posztot feldobják.

2. Fertő-tó

Bringázz körbe, ülj le egy kávéra a parton és nézd, ahogy lemegy a nap a víz fölött. A határ menti hangulat, a madarak és a nyugalom együtt tökéletesek egy őszi kiránduláshoz.

Fertő-tó partján ősszel is különleges hangulat uralkodik

Forrás: orszagjaro.net

3. Soproni-hegység és Károly-kilátó

Ha szereted a panorámát, ide muszáj felmenni. A kilátóból a város és a határ is látszik, a fák színei pedig olyanok, mintha egy festmény közepén állnál.

4. Hédervár-kastély és Angyalok kútja

A gyönyörűen felújított Héderváry-kastély parkja és a mellette lévő Angyalok kútja ősszel mesés látvány. A kis település csendes, romantikus sétához tökéletes.

Héderváron a kastély és az Angyalok kútja ősszel is különleges hangulatot áraszt

Forrás: Csapó Balázs - archív

5. Lébényi templom és a Szent Jakab-út

Aki szereti a történelmet és a különleges hangulatot, ne hagyja ki. A román kori templom környezete békét áraszt, az odavezető út pedig már önmagában is élmény.

A Lébényi templom körül érezni a múlt és a béke hangulatát

Forrás: kirandulastippek.hu

6. Nagycenk és a Széchenyi-kastély

A történelem, a természet és a nyugalom tökéletes találkozása. A hatalmas hársfasor, a gondozott park és a Széchenyi-kastély mind egy különleges időutazás részei. Ősszel a kastélykert színes levelekkel borított, a kisvasút pedig a gyerekek kedvence.

7. IV. Béla király kútja – A Szent forrás (Ravazd)

A Ravazd határában található forrás a legenda szerint IV. Béla királyhoz kötődik, aki a muhi csata után itt pihent meg és ivott a kristálytiszta vízből. A barokk stílusú forrásház csendes erdei környezetben bújik meg, tökéletes hely egy kis sétára és feltöltődésre.

A Szent forrás Ravazdon, ami csoda és kirándulóhely egyszerre

Forrás: ravazd.kornyeke.hu

8. Cuha-völgyi tanösvény (Bakonyszentlászló)