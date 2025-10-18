1 órája
Top 10 Győr-Moson-Sopron megye kirándulóhelyei közül, amit ősszel is látnod kell
Nem kell messzire menni ahhoz, hogy kiszakadj a hétköznapokból. Győr-Moson-Sopron megye kirándulóhelyei közül most összegyűjtöttük a tíz legmenőbbet, amit ősszel is érdemes bejárni. Tökéletes program, ha kimozdulnál, fotóznál vagy csak szimplán feltöltődnél a természetben.
Amikor beköszönt az ősz, a legtöbben hajlamosak a négy fal közé húzódni, pedig ez az egyik legjobb évszak a kirándulásra. Nincs hőség, nincs tömeg, csak friss levegő, színes lombkorona és hangulatos tájak, amelyek felfedezésre várnak. Győr-Moson-Sopron megye kirándulóhelyein a természet, a kultúra és a kikapcsolódás tökéletesen találkozik.
Győr-Moson-Sopron megye kirándulóhelyei - top 10 őszi tipp
1. Pannonhalmi Apátság és Arborétum
Nemcsak a történelem kedvelőinek kedvence, hanem azoknak is, akik szeretik a nyugalmat és a jó kilátást. Az arborétum színei ősszel annyira látványosak, hogy bármelyik Insta-posztot feldobják.
2. Fertő-tó
Bringázz körbe, ülj le egy kávéra a parton és nézd, ahogy lemegy a nap a víz fölött. A határ menti hangulat, a madarak és a nyugalom együtt tökéletesek egy őszi kiránduláshoz.
3. Soproni-hegység és Károly-kilátó
Ha szereted a panorámát, ide muszáj felmenni. A kilátóból a város és a határ is látszik, a fák színei pedig olyanok, mintha egy festmény közepén állnál.
4. Hédervár-kastély és Angyalok kútja
A gyönyörűen felújított Héderváry-kastély parkja és a mellette lévő Angyalok kútja ősszel mesés látvány. A kis település csendes, romantikus sétához tökéletes.
5. Lébényi templom és a Szent Jakab-út
Aki szereti a történelmet és a különleges hangulatot, ne hagyja ki. A román kori templom környezete békét áraszt, az odavezető út pedig már önmagában is élmény.
6. Nagycenk és a Széchenyi-kastély
A történelem, a természet és a nyugalom tökéletes találkozása. A hatalmas hársfasor, a gondozott park és a Széchenyi-kastély mind egy különleges időutazás részei. Ősszel a kastélykert színes levelekkel borított, a kisvasút pedig a gyerekek kedvence.
7. IV. Béla király kútja – A Szent forrás (Ravazd)
A Ravazd határában található forrás a legenda szerint IV. Béla királyhoz kötődik, aki a muhi csata után itt pihent meg és ivott a kristálytiszta vízből. A barokk stílusú forrásház csendes erdei környezetben bújik meg, tökéletes hely egy kis sétára és feltöltődésre.
8. Cuha-völgyi tanösvény (Bakonyszentlászló)
A Cuha-patak mentén kanyargó tanösvény a megye egyik legizgalmasabb túraútvonala. Fapallók, vasúti viaduktok és sziklák között halad az út, amit a patak csobogása kísér. Ősszel a völgy szinte mesebeli, a színes lombok között haladni igazi élmény.
9. Szigetköz
Ez a hely az igazi kalandorok terepe. Kajakkal, kenuba ülve vagy csak gyalogosan bejárva a Duna-ágakat, minden perc izgalmat tartogat. Ősszel a természet itt a legnyugodtabb arcát mutatja.
10. Pannonhalmi Lombkorona sétány
A megye egyik legnagyobb látványossága, ahol a fák között, a levegőben sétálhatsz. A lombkorona sétányról különleges kilátás nyílik az apátságra és a környező dombokra, ősszel pedig szinte egy arany erdőn haladsz végig. Családdal, gyerekekkel is remek program.
Az őszi kirándulóhelyek Győr-Moson-Sopron megyében nemcsak a túrázóknak, hanem a családoknak és a pihenni vágyóknak is élményt adnak. Egy rövid séta a Cuha-völgyben, egy pohár bor Pannonhalmán vagy egy naplemente a Fertő-tónál, ezek azok a pillanatok, amikért megéri útra kelni.