Őszi kirándulástippek

1 órája

Top 10 Győr-Moson-Sopron megye kirándulóhelyei közül, amit ősszel is látnod kell

Címkék#Programajanló#kirándulás ősszel#kirándulástipp#túra#kirándulás

Nem kell messzire menni ahhoz, hogy kiszakadj a hétköznapokból. Győr-Moson-Sopron megye kirándulóhelyei közül most összegyűjtöttük a tíz legmenőbbet, amit ősszel is érdemes bejárni. Tökéletes program, ha kimozdulnál, fotóznál vagy csak szimplán feltöltődnél a természetben.

Kisalföld.hu

Amikor beköszönt az ősz, a legtöbben hajlamosak a négy fal közé húzódni, pedig ez az egyik legjobb évszak a kirándulásra. Nincs hőség, nincs tömeg, csak friss levegő, színes lombkorona és hangulatos tájak, amelyek felfedezésre várnak. Győr-Moson-Sopron megye kirándulóhelyein a természet, a kultúra és a kikapcsolódás tökéletesen találkozik.

Győr-Moson-Sopron megye kirándulóhelyei
Ősszel aranyló fényben ragyognak Győr-Moson-Sopron megye kirándulóhelyei
Fotó: dronography.hungary (Balazs Toth) / Forrás: Csodálatos Magyarország

Győr-Moson-Sopron megye kirándulóhelyei - top 10 őszi tipp

1. Pannonhalmi Apátság és Arborétum
Nemcsak a történelem kedvelőinek kedvence, hanem azoknak is, akik szeretik a nyugalmat és a jó kilátást. Az arborétum színei ősszel annyira látványosak, hogy bármelyik Insta-posztot feldobják.

@_roland_horvath Pannonhalmi Apátsági Levendulakert és Gyógynövényház #levendula #pannonhalma ♬ Viva La Vida Coldplay sped up - ol

2. Fertő-tó
Bringázz körbe, ülj le egy kávéra a parton és nézd, ahogy lemegy a nap a víz fölött. A határ menti hangulat, a madarak és a nyugalom együtt tökéletesek egy őszi kiránduláshoz.

Fertő-tó őszi kirándulás
Fertő-tó partján ősszel is különleges hangulat uralkodik
Forrás: orszagjaro.net

3. Soproni-hegység és Károly-kilátó
Ha szereted a panorámát, ide muszáj felmenni. A kilátóból a város és a határ is látszik, a fák színei pedig olyanok, mintha egy festmény közepén állnál.

@csodahelyek.hu #csodahelyekmagyarorszagon #karolykilato #sopron ♬ Oublie-moi - Emkal

4. Hédervár-kastély és Angyalok kútja

A gyönyörűen felújított Héderváry-kastély parkja és a mellette lévő Angyalok kútja ősszel mesés látvány. A kis település csendes, romantikus sétához tökéletes.

Hédervár kastély ősszel
Héderváron a kastély és az Angyalok kútja ősszel is különleges hangulatot áraszt
Forrás: Csapó Balázs - archív

5. Lébényi templom és a Szent Jakab-út
Aki szereti a történelmet és a különleges hangulatot, ne hagyja ki. A román kori templom környezete békét áraszt, az odavezető út pedig már önmagában is élmény.

Lébényi templom Szent Jakab-út
A Lébényi templom körül érezni a múlt és a béke hangulatát
Forrás: kirandulastippek.hu

6. Nagycenk és a Széchenyi-kastély

A történelem, a természet és a nyugalom tökéletes találkozása. A hatalmas hársfasor, a gondozott park és a Széchenyi-kastély mind egy különleges időutazás részei. Ősszel a kastélykert színes levelekkel borított, a kisvasút pedig a gyerekek kedvence.

@kjulcsi 📍Nagycenk, Széchenyi-kastély Ebben a kastélyban töltötte élete egy részét gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar. Magyarország legnagyobb emlékmúzeumában Széchenyi életműve és otthona egyaránt megelevenedik, izgalmas, interaktív elemek bevonásával. #kastélyajánló #kastély #széchenyikastély #széchényiörökség #múzeum #kirándulás #kirándulásitippek #magyarország #kultúra #castle #traveltips #hungary ♬ Fire for You (Sped Up) - Cannons

7. IV. Béla király kútja – A Szent forrás (Ravazd)

A Ravazd határában található forrás a legenda szerint IV. Béla királyhoz kötődik, aki a muhi csata után itt pihent meg és ivott a kristálytiszta vízből. A barokk stílusú forrásház csendes erdei környezetben bújik meg, tökéletes hely egy kis sétára és feltöltődésre.

A Szent forrás Ravazdon ősszel is varázslatos látvány, ahol a történelem és a természet találkozik
A Szent forrás Ravazdon, ami csoda és kirándulóhely egyszerre
Forrás: ravazd.kornyeke.hu

8. Cuha-völgyi tanösvény (Bakonyszentlászló)

A Cuha-patak mentén kanyargó tanösvény a megye egyik legizgalmasabb túraútvonala. Fapallók, vasúti viaduktok és sziklák között halad az út, amit a patak csobogása kísér. Ősszel a völgy szinte mesebeli, a színes lombok között haladni igazi élmény.

9. Szigetköz
Ez a hely az igazi kalandorok terepe. Kajakkal, kenuba ülve vagy csak gyalogosan bejárva a Duna-ágakat, minden perc izgalmat tartogat. Ősszel a természet itt a legnyugodtabb arcát mutatja.

Szigetköz ősszel
A Szigetköz vízi világa ősszel is magával ragadó látvány
Forrás: termalfurdo.hu

10. Pannonhalmi Lombkorona sétány

A megye egyik legnagyobb látványossága, ahol a fák között, a levegőben sétálhatsz. A lombkorona sétányról különleges kilátás nyílik az apátságra és a környező dombokra, ősszel pedig szinte egy arany erdőn haladsz végig. Családdal, gyerekekkel is remek program.

@utazosparos 📍Pannonhalmi lombkorona sétány Pannonhalma • lombkorona • tanösvény • kirándulás • belföld • utazás • Magyarország #Magyarország #magyarorszag #hellomagyarorszag #csodalatosmagyarorszag #utazz #utazzitthon #utazzvelunk #utazomajom #utazobazis #utazosparos #explorehungary #hungarygram #mutiholvagy #hovamenjunk #magyarorszagkepekben #magyarutazo #magyarorszagcsodashelyei #kiranduljunkitthon #travelgram #kirándulástippek #wowhungary #travelinhungary #bucketlistadventures #europedestinations #ighungary #travelinhungary #wonderfulplaceinhungary ♬ eredeti hang - Utazós páros

Az őszi kirándulóhelyek Győr-Moson-Sopron megyében nemcsak a túrázóknak, hanem a családoknak és a pihenni vágyóknak is élményt adnak. Egy rövid séta a Cuha-völgyben, egy pohár bor Pannonhalmán vagy egy naplemente a Fertő-tónál, ezek azok a pillanatok, amikért megéri útra kelni.

 

