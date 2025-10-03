október 3., péntek

Győr egyik forgalmas útján még tart a forgalomkorlátozás - fotók

Kisalföld.hu
Győr egyik forgalmas útján még tart a forgalomkorlátozás - fotók

Fotó: Olvasó

Ahogy azt korábban megírtuk, aknafedlap csere munkákat végez a Pannon-Víz Zrt. Győrben a Szigethy Attila út 19. számú ingatlan előtt. Kérik, hogy vezessenek fokozott figyelemmel és körültekintéssel az érintett útszakaszon.

