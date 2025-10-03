Javítás
1 órája
Győr egyik forgalmas útján még tart a forgalomkorlátozás - fotók
Fotó: Olvasó
Ahogy azt korábban megírtuk, aknafedlap csere munkákat végez a Pannon-Víz Zrt. Győrben a Szigethy Attila út 19. számú ingatlan előtt. Kérik, hogy vezessenek fokozott figyelemmel és körültekintéssel az érintett útszakaszon.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre