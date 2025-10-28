október 28., kedd

Óvodák felújítása

2 órája

Gyopáros Alpár óvodák felújításáról számolt be, mi már tudjuk, hol kezdődik fejlesztés

Címkék#Rábacsanak#Magyar Falu Program#Gyopáros Alpár#pályázat#óvoda#felújítás#Jobaháza

A Magyar Falu Program támogatásával felújítják a rábacsanaki óvodát, ígéri Gyopáros Alpár. Az országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be a fejlesztésről. Gyopáros Alpár korábban a jobaházi ovival kapcsolatban is jelezte, hogy a Magyar Falu támogatja az intézmény korszerűsítését.

Kisalföld.hu

Rábacsanakról jelentkezett be a napokban közösségi oldalára Gyopáros Alpár, a község országgyűlési képviselője, a Magyar Falu Programért felelős kormánybiztos. Egészen pontosan az óvodában járt a politikus. Gyopáros Alpár arról beszélt, hogy az elmúlt időszak fejlesztéseiből eddig kimaradt az intézmény felújítása. De majd most!

Gyopáros Alpár közösségi oldalán jelentette be, hogy a Magyar Falu Program keretében felújítják a rábacsanaki óvodát.
A Magyar Falu Program támogatásával felújítják  a rábacsanaki óvodát, jelentette be Gyopáros Alpár. Fotó: Gyopáros Alpár videójából

Gyopáros Alpár: "Kezdődik a felújítás!"

"Rábacsanakon az elmúlt években a Magyar Falu Programnak köszönhetően nagyon sok szép fejlesztést tudtunk végrehajtani. Azonban van egy, amely még váratott magára. Ez pedig az óvoda felújítása. Aki ismeri az óvoda épületeit, az pontosan tudja, hogy bizony már ráfér a felújítás. Azzal az örömteli hírrel jelentkezhetek, hogy a Magyar Falu Program keretében 50 millió forintból az idei évben elindulhat az óvoda felújítása"- fogalmazott kisfilmjében az országgyűlési képviselő.

Néhány nappal ezelőtt a jobaházi óvodával kapcsolatban is jó hírrel állt elő Gyopáros Alpár. "Múlt hónapban a testület meghívására jártam Jobaházán, ahol egyöntetű kérés volt az óvoda felújítása. Jelentem, megoldottuk a kihívást: a jobaházi ovi pályázatát a Magyar Falu Program támogatja!" - tájékoztatta a falubelieket a képviselő.

 

 

