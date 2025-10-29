1 órája
Gyógyszertár nyílt Vámosszabadin, fotókat is hoztunk az átadóról
Újabb mérföldkövet ünnepeltek Vámosszabadin. Gyógyszertár nyílt Szitásdombon, amely nem csak a település fejlődését lendíti előre és a helyiek életét könnyíti meg, hanem a környező városrészekben és községekben élőkét is.
Plébános áldotta meg a szitásdombi gyógyszertárat.
Fotó: Csapó Balázs
Nagy ünnep volt szerdán Szitásdombon, ugyanis gyógyszertár nyílt, amely nem csak Vámosszabadi és a közeli városrészekben - Kisbácsa, Sárás - élőknek nagy segítség, hanem Kis- és Nagybajcsnak, valamint a vénekieknek is.
Hosszított nyitvatartás a patikában
Idén írtak ki pályázatot közforgalmú gyógyszertárak létesítésére, amelyre sikeresen pályáztak. A megnyitóünnepségen elhangzott, hogy igazi csapatmunka eredménye, hogy a szitásdombi élelmiszerbolt szomszédságában nyitották meg az egészségügyi intézményt. A helyiség átalakításon és felújításon esett át a nyáron. Októbertől pedig hosszabb nyitvatartással várják a vásárlókat, betegeket. Győri viszonylatban is kiemelkedő, hogy reggel 8 és este negyed 9 között tartanak nyitva hétköznapokon, szombaton pedig 8-tól negyed 1-ig.
Vevőik készpénzes és bankkártyás fizetés mellett egészségpénztárral is vásárolhatnak majd.
Ugyan szabadpolcos rendszert alakítottak ki, de jelen van mindig a szakmai segítség, így bátran merjenek kérdezni, ha elakadtak volna abban, milyen gyógykészítményre lenne szükségük. Napi kétszer szállítanak a patikába, így garantálva, hogy minél gyorsabban rendelkezésre álljon a szükséges gyógyszer. Sőt, helyben készítenek magisztrális készítményeket is.
Gyógyszertár nyílt, bölcsődére még szükség lenne
Ambrus Gellért polgármester arról beszélt, hogy igen hosszú folyamat volt a patika létrehozása Vámosszabadin. A település az utóbbi 10 évben igen nagyot és gyorsan fejlődött, főleg a Győrrel határos Szitásdomb rész, azonban tudtuk, hogy még bizonyos szolgáltatások hiányoznak. Reméljük, a gyógyszertár után lehetőség lesz bölcsőde építésére is - hangsúlyozta.
Gyógyszertár nyílt Vámosszabadi SzitásdombonFotók: Csapó Balázs
Fűzy András képviselő hozzátette, hogy térségi fejlesztésben kell gondolkodni, ami Győr és a környező települések előrelépését is szolgálja. Dr. Pápai Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Győr–Moson–Sopron Vármegyei Szervezetének elnöke elmondta, hogy nem mindennapos esemény egy gyógyszertár nyitása, sőt! - Az elmúlt 5 évben nem nyílt új közforgalmú gyógyszertár, de nagy öröm, hogy az ezelőtti hasonló nyitás is a vármegyéhez köthető. Ez azt is jelenti, hogy fejlődik a város és az agglomeráció, egyre többen költöznek ide - fogalmazott.