október 29., szerda

Nárcisz névnap

16°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új patika

1 órája

Gyógyszertár nyílt Vámosszabadin, fotókat is hoztunk az átadóról

Címkék#Vámosszabadin#Sárás#gyógyszertár#Szitásdomb#patika

Újabb mérföldkövet ünnepeltek Vámosszabadin. Gyógyszertár nyílt Szitásdombon, amely nem csak a település fejlődését lendíti előre és a helyiek életét könnyíti meg, hanem a környező városrészekben és községekben élőkét is.

Kisalföld.hu
Gyógyszertár nyílt Vámosszabadin, fotókat is hoztunk az átadóról

Plébános áldotta meg a szitásdombi gyógyszertárat.

Fotó: Csapó Balázs

Nagy ünnep volt szerdán Szitásdombon, ugyanis gyógyszertár nyílt, amely nem csak Vámosszabadi és a közeli városrészekben - Kisbácsa, Sárás - élőknek nagy segítség, hanem Kis- és Nagybajcsnak, valamint a vénekieknek is. 

gyógyszertár nyílt
Gyógyszertár nyílt Szitásdombon a bolt szomszédságában. Fotó: Csapó Balázs

Hosszított nyitvatartás a patikában

Idén írtak ki pályázatot közforgalmú gyógyszertárak létesítésére, amelyre sikeresen pályáztak. A megnyitóünnepségen elhangzott, hogy igazi csapatmunka eredménye, hogy a szitásdombi élelmiszerbolt szomszédságában nyitották meg az egészségügyi intézményt. A helyiség átalakításon és felújításon esett át a nyáron. Októbertől pedig hosszabb nyitvatartással várják a vásárlókat, betegeket. Győri viszonylatban is kiemelkedő, hogy reggel 8 és este negyed 9 között tartanak nyitva hétköznapokon, szombaton pedig 8-tól negyed 1-ig.

Vevőik készpénzes és bankkártyás fizetés mellett egészségpénztárral is vásárolhatnak majd.

Ugyan szabadpolcos rendszert alakítottak ki, de jelen van mindig a szakmai segítség, így bátran merjenek kérdezni, ha elakadtak volna abban, milyen gyógykészítményre lenne szükségük. Napi kétszer szállítanak a patikába, így garantálva, hogy minél gyorsabban rendelkezésre álljon a szükséges gyógyszer. Sőt, helyben készítenek magisztrális készítményeket is.

Gyógyszertár nyílt, bölcsődére még szükség lenne

Ambrus Gellért polgármester arról beszélt, hogy igen hosszú folyamat volt a patika létrehozása Vámosszabadin. A település az utóbbi 10 évben igen nagyot és gyorsan fejlődött, főleg a Győrrel határos Szitásdomb rész, azonban tudtuk, hogy még bizonyos szolgáltatások hiányoznak. Reméljük, a gyógyszertár után lehetőség lesz bölcsőde építésére is - hangsúlyozta.

Gyógyszertár nyílt Vámosszabadi Szitásdombon

Fotók: Csapó Balázs

Fűzy András képviselő hozzátette, hogy térségi fejlesztésben kell gondolkodni, ami Győr és a környező települések előrelépését is szolgálja. Dr. Pápai Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Győr–Moson–Sopron Vármegyei Szervezetének elnöke elmondta, hogy nem mindennapos esemény egy gyógyszertár nyitása, sőt! - Az elmúlt 5 évben nem nyílt új közforgalmú gyógyszertár, de nagy öröm, hogy az ezelőtti hasonló nyitás is a vármegyéhez köthető. Ez azt is jelenti, hogy fejlődik a város és az agglomeráció, egyre többen költöznek ide - fogalmazott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu