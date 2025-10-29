Gyógyszertár nyílt Vámosszabadin, fotókat is hoztunk az átadóról

Nagy ünnep volt szerdán Szitásdombon, ugyanis gyógyszertár nyílt, amely nem csak Vámosszabadi és a közeli városrészekben - Kisbácsa, Sárás - élőknek nagy segítség, hanem Kis- és Nagybajcsnak, valamint a vénekieknek is.

Gyógyszertár nyílt Szitásdombon a bolt szomszédságában. Fotó: Csapó Balázs

Hosszított nyitvatartás a patikában

Idén írtak ki pályázatot közforgalmú gyógyszertárak létesítésére, amelyre sikeresen pályáztak. A megnyitóünnepségen elhangzott, hogy igazi csapatmunka eredménye, hogy a szitásdombi élelmiszerbolt szomszédságában nyitották meg az egészségügyi intézményt. A helyiség átalakításon és felújításon esett át a nyáron. Októbertől pedig hosszabb nyitvatartással várják a vásárlókat, betegeket. Győri viszonylatban is kiemelkedő, hogy reggel 8 és este negyed 9 között tartanak nyitva hétköznapokon, szombaton pedig 8-tól negyed 1-ig.

Vevőik készpénzes és bankkártyás fizetés mellett egészségpénztárral is vásárolhatnak majd.

Ugyan szabadpolcos rendszert alakítottak ki, de jelen van mindig a szakmai segítség, így bátran merjenek kérdezni, ha elakadtak volna abban, milyen gyógykészítményre lenne szükségük. Napi kétszer szállítanak a patikába, így garantálva, hogy minél gyorsabban rendelkezésre álljon a szükséges gyógyszer. Sőt, helyben készítenek magisztrális készítményeket is.

Gyógyszertár nyílt, bölcsődére még szükség lenne

Ambrus Gellért polgármester arról beszélt, hogy igen hosszú folyamat volt a patika létrehozása Vámosszabadin. A település az utóbbi 10 évben igen nagyot és gyorsan fejlődött, főleg a Győrrel határos Szitásdomb rész, azonban tudtuk, hogy még bizonyos szolgáltatások hiányoznak. Reméljük, a gyógyszertár után lehetőség lesz bölcsőde építésére is - hangsúlyozta.