Drágulnak a gyógyszerek, így spórolhatsz egy vagyont rajtuk

Beköszöntött a hűvösebb ősz, a vírusok terjedésének kedveznek a szürke nappalok. Sokan dőlnek ágynak a hetekben, ez megterheli a pénztárcánkat is. A gyógyszerek árát az infláció sem kíméli, de mutatunk egy módszert, hogyan faraghatunk a költségeken. Ahogyan arról írtunk, már a tanév elejétől kezdve sok fiatal betegszik meg az iskolában és azt is megtudtuk, mi a helyzet a felmerült gyógyszerhiánnyal.

A gyógyszerek ára folyamatosan emelkedik az árstop ellenére is. Forrás: Shutterstock

Egyre drágábbak a gyógyszerek, de van megoldás

A hidegebb hónapokkal számolva évente mintegy 130 ezer forintot jelenthet egy négytagú család gyógyszerekkel és vitaminokkal való ellátása. Azonban egy betegség nem kell, hogy egyben anyagi rémálommá is váljon.

A kiadásokat jelentősen csökkentheti az egészségpénztári számlán keresztüli vásárlás, hiszen az éves befizetések után 20% adó-visszatérítés kérhető, ami akkor is több tízezer forintot jelenthet, ha egyébként nem költünk sokat gyógyszerekre

- közölték.

Az árstop ellenére is emelkedik a gyógyszerek ára

A KSH adatai szerint a gyógyszerek, gyógyáruk 4,4 százalékkal voltak drágábbak szeptemberben a tavalyi évhez képest. A drágulás mértéke annak ellenére haladta meg a fogyasztói árak átlagos növekedését (4,3%), hogy július 1-je óta 34 vény nélküli nagy forgalmú szabadáras, valamint 10 vényköteles, nem támogatott gyógyszer esetében önkéntes árkorlátozást vezettek be a gyógyszerszektor szereplői.

A KSH adatai csak általánosságban adnak képet a gyógyszerárak emelkedéséről, ám az konkrét értékeket nem tartalmaz. A Bank360 szakértői ezért összeállítottak egy saját kosarat egy négytagú család számára. A kosárba olyan termékeket tettek, amelyekkel a két kisgyerekes család vény nélkül kapható készítményekkel szeretné megőrizni az egészségét, illetve kikúrálni magát az enyhébb lefolyású őszi-téli betegségekből. A Bank360 által összeállított „gyógyszerkosár” az alábbi terméktípusokból áll:

Megelőzés

D3-vitamin: 1000 NE (100 db) – 2 doboz (felnőtteknek 2×1000 NE/nap, gyerekeknek 1×1000 NE/nap → összesen 180 tabletta/hó). Dobozonkénti ár: ~2 400 forint → 2× = ~4 800 forint.

1000 NE (100 db) – 2 doboz (felnőtteknek 2×1000 NE/nap, gyerekeknek 1×1000 NE/nap → összesen 180 tabletta/hó). Dobozonkénti ár: ~2 400 forint → 2× = ~4 800 forint. C-vitamin: 1000 mg (100 db) – 2 doboz (napi 1 szem/fő → 120 tabletta/hó). Ár/doboz: ~3 000 forint → 2× = ~6 000 forint.

Tüneti (1-1 csomag, megfázásnál)

Láz-/fájdalomcsillapító: paracetamol, 500 mg (30x) – 1 doboz, ~3 800 forint.

paracetamol, 500 mg (30x) – 1 doboz, ~3 800 forint. Torokfájás: szopogató tabletta (24x) – 1 doboz, ~3 400 forint.

szopogató tabletta (24x) – 1 doboz, ~3 400 forint. Orrdugulás: 0,05%-os (gyerek koncentráció, 10 ml – felnőttek is használhatják) – 1 üveg, ~3 500 forint.

A lista alapján a gyógyszerek és vitaminok havonta 21 500 forintba kerülnek az online elérhető árakkal számolva. A KSH által közzétett 4,4 százalékos áremelkedést figyelembe véve a felsorolt termékek beszerzése tavaly körülbelül 20 600 forintba került volna, ami körülbelül 900 forintos áremelkedést jelent egy év leforgása alatt. Ez a hidegebb, október-márciusi hónapokkal számolva körülbelül 5 400 forint plusz terhet jelent, míg a jelenlegi árakkal számolva az éves teljes kiadás körülbelül 129 000 forintra jön ki.