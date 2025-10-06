1 órája
Gyógynövényház segíti a helyi termelőket Sopronkövesden
Sopronkövesden új közösségi gyógynövényház épült egy közel 41 millió forintos európai uniós, vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően.
Az új épület egy tágas közösségi térből és tárolóból áll, emellett jurta bemutató térrel és fazekas sarokkal is bővült, utóbbi korongozógéppel és kemencével a hagyományos mesterségek népszerűsítését szolgálja. A beruházás célja, hogy segítse a helyi és környékbeli termelők munkáját. Biztosítja a gyógynövények és más termékek feldolgozását, tárolását, valamint az értékesítés feltételeit.
Gyógynövények és hagyományok
A közösségi tér képzések, tanfolyamok, előadások helyszíneként is működik, így hozzájárul a tudásmegosztáshoz és az együttműködés erősítéséhez. Az önkormányzat inkubációs jellegű szolgáltatásokat is nyújt a vállalkozóknak, például árusítóhelyet, tanácsadást és piacszervezést, ezzel erősítve a helyi gazdaságot és a foglalkoztatást. A fejlesztéseken keresztül növekedhet az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő helyi kis,- és középvállalkozások száma, a gazdasági aktivitás. A vállalkozások jobb minőségű és szélesebb körű szolgáltatásokat vehetnek majd igénybe, így nő a versenyképességük, ezáltal pedig bővülhet a foglalkoztatás is.