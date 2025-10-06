Gyógynövényház segíti a helyi termelőket Sopronkövesden

Az új épület egy tágas közösségi térből és tárolóból áll, emellett jurta bemutató térrel és fazekas sarokkal is bővült, utóbbi korongozógéppel és kemencével a hagyományos mesterségek népszerűsítését szolgálja. A beruházás célja, hogy segítse a helyi és környékbeli termelők munkáját. Biztosítja a gyógynövények és más termékek feldolgozását, tárolását, valamint az értékesítés feltételeit.

Gyógynövények és hagyományok

A közösségi tér képzések, tanfolyamok, előadások helyszíneként is működik, így hozzájárul a tudásmegosztáshoz és az együttműködés erősítéséhez. Az önkormányzat inkubációs jellegű szolgáltatásokat is nyújt a vállalkozóknak, például árusítóhelyet, tanácsadást és piacszervezést, ezzel erősítve a helyi gazdaságot és a foglalkoztatást. A fejlesztéseken keresztül növekedhet az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő helyi kis,- és középvállalkozások száma, a gazdasági aktivitás. A vállalkozások jobb minőségű és szélesebb körű szolgáltatásokat vehetnek majd igénybe, így nő a versenyképességük, ezáltal pedig bővülhet a foglalkoztatás is.