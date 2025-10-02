Nyugdíjba megy a szeretett gyermekorvos – jövő márciusig kollégái helyettesítéssel gyógyítják betegeit

Dr. Váradi Gertrúd gyermekorvos nyugdíjba vonul. A gyermekorvosi körzet ellátásának hosszú távú biztosítására a praxist a mosonmagyaróvári önkormányzata meghirdette, ám a felhívásra pályázat nem érkezett.

A gyermekorvos, dr. Váradi Gertrúd munkáját városi díjjal ismerte el a helyi önkormányzat, a felvételen Szabó Miklós polgármesterrel

Fotó: Mészely Réka

A gyermekorvost kollégái helyettesítik a következő időszakban

A kialakult helyzet egyedi megoldást kívánt, mivel az 5. számú házi gyermekorvosi körzet nagy ellátotti számmal működik, továbbá négy helyi gyermekorvos és egy iskolaorvos közül már hárman nyugdíj mellett látják el saját körzetüket. Az egyeztetések nyomán megállapodás született arról, hogy a gyermekorvosok közös erővel fogják ellátni az 5. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítését határozott idejű megbízási szerződés alapján október 1-től 2026. március 31-ig, vagy az 5. számú körzetet új orvos általi átvételéig. Az egyeztetések során fontos szempont volt a körzet egyben tartása, hogy ne legyen ellátatlan terület és a praxisok is lehetőség szerint kiegyensúlyozott terhelésűek legyenek.

Az asszisztensi feladatok elvégzése érdekében az 5. számú gyermekorvosi körzetben jelenleg dolgozó asszisztenst a mosonmagyaróvári önkormányzat tovább foglalkoztatja egészségügyi szolgálati jogviszonyban, helyettesítésére a gyermekorvosok jelenlegi asszisztenseivel szintén megbízási szerződést köt az önkormányzat. A Váradi doktornő által elvégzett iskolaorvosi feladatok az önkormányzat által egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott iskolaorvos fogja ellátni.

Megváltozott rendelési idő

Tehát az 5. számú gyermekorvosi körzet rendelési ideje megváltozott október 1-től. Hétfőn 10-12 óra között dr. Tóth Gyula, kedden 11-13 óra között dr. Szukhentrunk Ágnes, szerdán 10-11 óra között dr. Szabó Lívia, csütörtökön 11-12 óra között dr. Pénzes Dóra, pénteken 12.30-14.30 óra között dr. Vörös Lívia helyettesít. A Szent István király út 86. alatt rendelő dr. Szukhentrunk Ágnes kivételével valamennyi gyermekorvos a Szent István király út 22. alatt érhető majd el.

Tanácsadást nyújt minden második szerdán 13-15 óra között dr. Tóth Gyula, minden második héten csütörtökön 13-15 óra között dr. Pénzes Dóra. Az adott napon kiírt helyettesítő házi gyermekorvos a fentebb leírt rendelési időn túl saját rendelési idejében is fogadja az 5. számú gyermekorvosi körzethez tartozókat azért, hogy biztosított legyen a megfelelő betegellátás.