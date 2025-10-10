Közös foglalkozás
1 órája
Őszi bütykölde, barkácsolás lesz a csornai könyvtárban
Őszi bütyköldébe várják a gyerekeket a csornai könyvtárba. Közös foglalkozást tartanak számukra.
Kreatív foglakozásra, őszi bütyköldébe várják az érdeklődőket október 11-én, szombaton, délelőtt tíz órától a csornai könyvtárban. A gyerekek különböző kézműves módszerekkel készíthetnek díszeket.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre