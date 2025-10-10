október 10., péntek

Közös foglalkozás

Őszi bütykölde, barkácsolás lesz a csornai könyvtárban

Őszi bütyköldébe várják a gyerekeket a csornai könyvtárba. Közös foglalkozást tartanak számukra.

Kisalföld.hu

Kreatív foglakozásra, őszi bütyköldébe várják az érdeklődőket október 11-én, szombaton, délelőtt tíz órától a csornai könyvtárban. A gyerekek különböző kézműves módszerekkel készíthetnek díszeket.

 

