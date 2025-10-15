Gyászol a Széchenyi Egyetem – Elhunyt az egykori tanszékvezető-helyettes

Dr. Gál Péter okleveles gépészmérnöki diplomáját a Drezdai Műszaki Egyetemen, a belső égésű motorok szakirányon szerezte 1968-ban. Frissdiplomásként, Magyarországra visszatérve a győri Rába Vagon- és Gépgyárban, a MAN motorgyárban, a Motorkísérleti és Vizsgálati Osztályon motorfejlesztő mérnökként dolgozott. 1973 elején megbízást kapott a Kísérleti és Vizsgálati Főosztály Tervosztályának vezetésére.

A Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola (KTMF) Győrbe településének előkészületekor 1973 őszén – kérésére - áthelyezéssel az Autógépész Tanszékre került. A Gépjárműközlekedési Tagozat, a tanszék akkor még Budapesten, az Újhegyi úton működött, s 1975 őszén költözött Győrbe, az épülő, a Szigetköz tájértékeit megjelenítő révfalui kampuszra. Dr. Gál Péter feladata a motor-, a jármű- és a méréstechnikai tárgyak oktatása volt.

A Rába-gyár vezetése a KTMF győri indulását, meggyökeresedését mintegy száz kiváló szaktudású vagongyári mérnök főiskolai oktatóvá válásával támogatta. Horváth Ede akkori vezérigazgató előzékenyen engedélyezte a ktmf-es oktatóvá válást.

Dr. Gál Péter 1977-ben gépjármű szakmérnöki diplomát, 2005-ben PhD doktori címet szerzett.

Aktív közreműködésével 2007 december 27-én az Audi Hungaria Motor Kft. és a Széchenyi István Egyetem megállapodása alapján megalakult az Audi Hungaria Belső Égésű Motorok Tanszék. 2008-tól alapító, megbízott tanszékvezetőként, majd 2013-ig, nyugállományba kerüléséig tanszékvezető-helyettesként dolgozott. A tanszéki infrastrukturális beruházással kapcsolatos operatív teendők mellett elsősorban a járműmérnöki mesterszak keretében oktatott német nyelvű szakmai tárgyak anyagának kidolgozására koncentrált.

Az Audi Hungaria felkérésére dr. Gál Péter 2009-ben kidolgozta egy 3 féléves mérnök továbbképzés szakmai anyagát, melynek oktatásában nyugállományba vonulása után is részt vett.

Az egyetemi oktatás-fejlesztése keretében az internet alapú távoktatás számára kidolgozta a Járműhajtáslánc és a Belső égésű motorok tárgyak tananyagának magyar és német nyelvű változatát.

Győri egyetemi, oktatói életútja alatt nagyszámú szakmai publikáció mellett 3 egyetemi jegyzete, 2 szakkönyve és 2 német nyelvi szakmai nyelvkönyve jelent meg. Sokrétű ipari kapcsolata részeként folyamatosan együttműködött az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal is.