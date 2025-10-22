október 22., szerda

Gyász

1 órája

Generációkat nevelt - 99 évesen örökre megpihent a zafírdiplomás győri tanítónő

Címkék#tanítónő#gyász#iskola

Lacó Károlyné Ivány Ilona közel egy évszázad után ma örökre megpihent a győri kórházban, s az égi katedrára lépett.

Kisalföld.hu

A zafírdiplomás, egykori kiváló tanítónő generációkat nevelt a győri Gombos, a Tulipános és a Gárdonyi iskolákban. Utoljára idén augusztus elején közöltünk vele riportot, miután a zafírdiplomáját átvette.

Gyász - A zafír emlékdiplomáját a győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Lepke utcai idősek otthonában vehette át idén nyáron Lacó Károlyné Ica néni, ahol 2022 óta viselték gondját.
Fotó: Dudás Máté/Széchenyi István Egyetem

Családja és tanítványai gyászolják

– Megpróbálom csak a jót keresni, ha pedig valami rossz történik, akkor teszek érte, hogy változtassak rajta. Nem feltétlenül magam, inkább a családom miatt – mondta szerényen Lacó Károlyné Ica néni, ám annál bölcsebben életfilozófiáját.

A tanítói oklevelét 80 évvel ezelőtt, 1945-ben szerezte. A hétszeres dédmama Ica néni hosszú, küzdelmes, de sikeres életéről itt olvashatnak.

 

