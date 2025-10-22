44 perce
Generációkat nevelt - 99 évesen örökre megpihent a zafírdiplomás győri tanítónő
Lacó Károlyné Ivány Ilona közel egy évszázad után ma örökre megpihent a győri kórházban, s az égi katedrára lépett.
A zafírdiplomás, egykori kiváló tanítónő generációkat nevelt a győri Gombos, a Tulipános és a Gárdonyi iskolákban. Utoljára idén augusztus elején közöltünk vele riportot, miután a zafírdiplomáját átvette.
Családja és tanítványai gyászolják
– Megpróbálom csak a jót keresni, ha pedig valami rossz történik, akkor teszek érte, hogy változtassak rajta. Nem feltétlenül magam, inkább a családom miatt – mondta szerényen Lacó Károlyné Ica néni, ám annál bölcsebben életfilozófiáját.
A tanítói oklevelét 80 évvel ezelőtt, 1945-ben szerezte. A hétszeres dédmama Ica néni hosszú, küzdelmes, de sikeres életéről itt olvashatnak.