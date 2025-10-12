október 12., vasárnap

Elköszöntek

33 perce

Gyászolnak a pannonhalmi bencés diákok - Örök búcsút vettek szeretett tanáruktól

Vasárnap délután a Pannonhalmi Bazilikában gyászmise keretében adtunk hálát sugárzó életéért, és búcsúztunk el, rokonok, barátok, tanítványok, munkatársak, Kürthy Judit tanárnőtől - közölte a Pannonhalmi Bencés Gimnázium.

Kisalföld.hu

A gyász óráiban a vasárnapi szentmisét Korzenszky Richárd atya, a pannonhalmi bencés iskola egykori igazgatója vezette.

Szeretett tanárukat gyászolják a pannonhalmi bencés diákok.
Szeretett tanárukat gyászolják a pannonhalmi bencés diákok.

Gyász - Hosszú évtizedeken át tanított Kürthy Judit Pannonhalmán

A szeptember közepén elhunyt tanárnő, Kürthy Judit 1975-ben érkezett Pannonhalmára angolt és orosz nyelvet tanítani. Akkoriban még az újdonság volt, hogy nők is tanítanak a fiúgimnáziumban. Tudása, lendülete és kedvessége azonban hamar elfogadottá tette őt és ezzel együtt a női jelenlét újdonságát a bencés atyák és az iskolaközösség számára.


 

