Gyászolnak a pannonhalmi bencés diákok - Örök búcsút vettek szeretett tanáruktól

A gyász óráiban a vasárnapi szentmisét Korzenszky Richárd atya, a pannonhalmi bencés iskola egykori igazgatója vezette.

Szeretett tanárukat gyászolják a pannonhalmi bencés diákok.

Gyász - Hosszú évtizedeken át tanított Kürthy Judit Pannonhalmán

A szeptember közepén elhunyt tanárnő, Kürthy Judit 1975-ben érkezett Pannonhalmára angolt és orosz nyelvet tanítani. Akkoriban még az újdonság volt, hogy nők is tanítanak a fiúgimnáziumban. Tudása, lendülete és kedvessége azonban hamar elfogadottá tette őt és ezzel együtt a női jelenlét újdonságát a bencés atyák és az iskolaközösség számára.



